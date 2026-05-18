Як адвокату знайти перших клієнтів: головні помилки на старті практики

15:05, 18 травня 2026
Молодим юристам пояснили, як правильно визначити свою спеціалізацію та цільового клієнта.
У Національній асоціації адвокатів пояснили молодим спеціалістам, з чого варто починати юридичну практику, щоб не втратити час, гроші та мотивацію.

Однією з головних помилок на початку кар’єри називають відсутність чіткого плану та розфокусованість. Молоді правники нерідко беруться за будь-які запити клієнтів, навіть якщо це не відповідає їхній спеціалізації. Через це вони витрачають багато часу на вивчення нових сфер замість розвитку власної експертизи.

Юристам радять на старті обрати один-два напрями роботи. Зокрема, основною спеціалізацією може бути супровід малого бізнесу та договори, а додатковою — реєстрація ФОП або консультації щодо роботи з контрагентами. Такий підхід дозволяє клієнтам чіткіше розуміти, з якими питаннями варто звертатися до конкретного правника.

Також молодим адвокатам рекомендують не вкладати значні кошти у сайт, рекламу чи зовнішню «упаковку» без розуміння механізму залучення клієнтів. Насамперед важливо визначити, яку саме проблему допомагає вирішувати правник та кому адресована його послуга.

Окремо наголошується на необхідності зрозумілої комунікації з клієнтом. Люди зазвичай очікують не абстрактної юридичної послуги, а конкретного вирішення проблеми, зниження ризиків та зрозумілих пояснень.

Крім того, у перші 30 днів роботи адвокатам радять визначити основний та допоміжний напрями практики, описати портрет потенційного клієнта, сформулювати просту пропозицію послуг, налагодити професійну присутність у публічному просторі та почати системну комунікацію з ринком.

Також підкреслюється, що на старті не варто намагатися будувати масштабну юридичну практику. Насамперед важливо створити працюючий механізм залучення клієнтів, а вже потім масштабувати те, що приносить результат.

