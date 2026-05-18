Понад 90% відстрочок продовжуються автоматично — в Міноборони назвали, кого оминули нововведення

Громадяни отримують оновлений статус без звернень, якщо дані підтверджуються в державних реєстрах.

У Міністерстві оборони повідомили, що понад 90% відстрочок від мобілізації тепер продовжуються автоматично без заяв, довідок і особистих звернень. Система самостійно перевіряє підстави через державні реєстри та оновлює дані в електронних документах.

Як працює автоматичне продовження відстрочок

За даними Міноборони, автоматичне продовження охоплює як відстрочки, оформлені через застосунок Резерв+, так і ті, що були видані через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Система без участі людини перевіряє підстави в державних реєстрах і, якщо вони підтверджуються, оновлений запис автоматично відображається в електронному військово-обліковому документі.

Громадяни, у яких дані потребують уточнення або відсутні в реєстрах, можуть подати заяву на продовження відстрочки через будь-який ЦНАП. У відомстві наголошують, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки більше не приймають такі заяви. Це, за даними Міноборони, дозволило зменшити черги та скоротити паперову бюрократію.

Хто має право на автоматичне продовження відстрочки

У Міноборони повідомили, що наразі автоматичне підтвердження через реєстри працює для 22 категорій громадян.

До них належать, зокрема:

особи з інвалідністю;

тимчасово непридатні до служби;

батьки трьох і більше дітей;

батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;

батьки дітей з інвалідністю або тяжкими захворюваннями;

особи, які доглядають за тяжкохворими родичами або недієздатними особами;

чоловіки та жінки військовослужбовців із дітьми;

студенти та аспіранти;

працівники закладів освіти;

люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій;

військові, звільнені з полону;

особи, які відслужили за однорічним контрактом у віці 18–25 років.

Коли автоматичне продовження може не спрацювати

У Міноборони зазначають, що іноді система не знаходить необхідні дані в реєстрах. Найчастіше це стосується:

осіб, які доглядають за тяжкохворими родичами;

батьків трьох і більше дітей;

громадян, які мають батьків з інвалідністю I або II групи.

У таких випадках необхідно особисто звернутися до ЦНАП із підтвердними документами.

Що потрібно перевірити для автоматичного продовження

Щоб відстрочка продовжувалась без додаткових звернень, дані в державних реєстрах мають бути актуальними. Йдеться про:

інформацію в ДРАЦС щодо сімейних зв’язків;

податкові номери батьків або дітей;

дані про інвалідність у відповідних державних реєстрах;

коректність персональних даних у актових записах;

інформацію щодо сплати аліментів.

Що робити, якщо відстрочка не продовжилась автоматично

Якщо система не змогла підтвердити підстави, громадянину необхідно звернутися до будь-якого ЦНАП. У Міноборони нагадують, що ТЦК та СП більше не приймають заяви на оформлення або продовження відстрочок.

Хто може оформити відстрочку онлайн у «Резерв+»

У застосунку Резерв+ наразі доступне оформлення 11 типів відстрочок онлайн. Серед них:

особи з інвалідністю;

тимчасово непридатні до служби;

батьки дітей з інвалідністю;

батьки трьох і більше дітей;

батьки, які самостійно виховують дітей;

студенти та аспіранти;

працівники сфери освіти;

військовослужбовці з дітьми та інші визначені категорії.

