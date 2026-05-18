В Україні готують штрафи за незаконну відмову в наданні статусу ветерана

13:43, 18 травня 2026
Йдеться про випадки безпідставної відмови або порушень під час оформлення статусу.
В Україні готують штрафи за незаконну відмову в наданні статусу ветерана
В Україні можуть запровадити адміністративну відповідальність за незаконне надання або безпідставну відмову у наданні статусу ветерана війни та інших пов’язаних статусів. Відповідний законопроєкт погодив Кабінет Міністрів України.

Йдеться про зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення вимог у сфері надання статусів, передбачених законом «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Документ має посилити контроль за законністю рішень у цій сфері та запобігти випадкам, коли статус надають без законних підстав або, навпаки, необґрунтовано відмовляють людям у його отриманні.

Законопроєкт передбачає адміністративну відповідальність:

  • за порушення законодавства під час надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни; учасника війни; особи, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною; члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни; члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України;
  • а також за перешкоджання проведенню перевірок у цій сфері.

Контролювати правомірність надання таких статусів має Міністерство у справах ветеранів України.

Після погодження урядом законопроєкт передадуть на розгляд Верховної Ради. Його ухвалення має зробити процедуру надання статусів більш прозорою та допомогти уникнути несправедливих рішень щодо ветеранів, ветеранок і родин полеглих захисників України.

