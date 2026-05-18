У Білорусі стартували навчання з бойового застосування ядерної зброї

Білорусь заявила про початок навчань із бойового застосування ядерної зброї, які проводитимуть у взаємодії з РФ.

Міністерство оборони Білорусі 18 травня оголосило про початок тренувань військових частин, під час яких відпрацьовуватимуть питання бойового застосування ядерної зброї та ядерного забезпечення. Вони проводяться із залученням російської сторони.

Заявляється, що метою навчань є підвищення рівня підготовки військовослужбовців, перевірка готовності Збройних сил до виконання поставлених завдань, а також організація бойового застосування з непланових районів.

До тренувань залучили підрозділи ракетних військ та авіації.

У Білорусі кажуть, що основну увагу приділять питанням прихованості, переміщенню на великі відстані та проведенню розрахунків для застосування сил і засобів.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський доручив Силам оборони підготувати план реагування на випадок можливих агресивних дій з території Білорусі.

