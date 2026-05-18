Суддю Ольгу Лелик, яка збила двох людей у ДТП, відсторонили від здійснення правосуддя

10:40, 18 травня 2026
ВРП відсторонила від здійснення правосуддя суддю Підгаєцького районного суду Тернопільської області.
Вища рада правосуддя відсторонила від здійснення правосуддя суддю Підгаєцького районного суду Тернопільської області Ольгу Лелик у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Рішення ухвалили після розгляду відповідного клопотання першого заступника Генерального прокурора Марії Вдовиченко.

Суддя підозрюється у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого, тобто у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною другою статті 286 Кримінального кодексу України.

Наразі Івано-Франківською обласною прокуратурою завершено розслідування у кримінальному провадженні та обвинувальний акт скеровано для розгляду по суті до Рогатинського районного суду Івано-Франківської області.

За даними слідства, 31 жовтня 2025 року в селі Фрага суддя за кермом Lexus UX250h рухалась зі швидкістю понад 80 км/год у межах населеного пункту та не зменшила її в центрі села. На нерегульованому пішохідному переході вона збила двох місцевих жителів 62 та 63 років. Один чоловік загинув на місці, інший отримав легкі тілесні ушкодження.

Водійку затримали одразу після ДТП, а вже 1 листопада за дорученням заступниці Генерального прокурора їй було повідомлено про підозру.

Судді інкримінують порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть людини (ч. 2 ст. 286 КК України). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

До цього 2 листопада 2025 року ВРП надала згоду на утримання під вартою судді.

Згодом Вища рада правосуддя тимчасово, до 1 січня 2026 року, відсторонила від здійснення правосуддя суддю, згодом продовжила строк відсторонення до 1 березня 2026 року у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

