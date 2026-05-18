Помер народний депутат Верховної Ради 9-го скликання Степан Кубів

На 65-му році життя помер депутат Степан Кубів.

Пішов із життя український політик, народний депутат Верховної Ради девʼятого скликання Степан Кубів. Під час роботи у Верховній Раді Степан Кубів був членом Комітету з питань економічного розвитку.

Степан Кубів помер у віці 64 років. Причина смерті наразі невідома.

Нагадаємо, під час Революції Гідності був комендантом Штабу національного спротиву. У 2014 році очолював Національний банк України, а у 2016–2019 роках обіймав посаду Першого віце-прем’єр-міністра України та міністра економічного розвитку і торгівлі.

Також був народним депутатом України VII та VIII скликань, представником Президента у Верховній Раді, очолював товариство «Меморіал» імені Василя Стуса та мав ступінь кандидата економічних наук.

