Росія вночі атакувала Київ – зруйнована багатоповерхівка, пошкоджені автомобілі, АЗС, є загиблі та постраждалі

У чотирьох районах столиці зафіксовані влучання та падіння уламків.

У ніч на 14 травня російські війська атакували Київ. Внаслідок обстрілу пошкоджені житлові забудови та цивільна інфраструктура у кількох районах міста.

За даними ДСНС, у Дарницькому районі сталося влучання у багатоповерховий житловий будинок, де обвалилися конструкції. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Дарницькому районі пошкоджений панельний дев’ятиповерховий житловий будинок, у якому зруйновані 18 квартир. Там триває рятувально-пошукова операція. За попередньою інформацією, із будинку врятували 27 людей. Рятувальники продовжують розбирати завали, під якими можуть перебувати люди.

У Солом’янському районі загорівся припаркований автомобіль. У Голосіївському районі уламки виявили на проїжджій частині. У Святошинському районі зафіксували падіння уламків на відкриту територію.

В Оболонському районі уламки впали на відкриту територію, а також на триповерхову будівлю паркінгу та бізнес-центру. За іншою адресою уламки пошкодили квартиру на 12 поверсі житлового будинку та влучили у 25-поверхову недобудову. Є травмовані.

У Дніпровському районі через атаку сталося загоряння на даху п’ятиповерхового житлового будинку. Виявили одного потерпілого. Також зафіксоване влучання БпЛА у п’ятиповерхівку та ураження приватного житлового будинку. За іншою адресою внаслідок атаки загорілися кілька гаражів та припаркований автомобіль.

Станом на 7:30, за оновленими даними, відомо щонайменше про 31 постраждалого, серед яких одна дитина. Також повідомляється про одного загиблого.

