Банк Англії відкрив голосування: хто замінить Черчилля та інших на банкнотах — жаба, лисиця чи орлан

Банк Англії запропонував громадськості обрати тварин для нових банкнот замість історичних постатей.

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Банк Англії надав британській громадськості місяць, щоб висловитися та визначити, які тварини дикої природи мають бути зображені на банкнотах номіналом 5, 10, 20 та 50 фунтів стерлінгів замість образів Вінстона Черчилля та інших історичних постатей. Про це повідомляє BBC.

Загалом до списку відібрано 18 представників дикої природи — тварин, птахів і комах. Громадяни можуть висловити свою думку щодо того, які з них з’являться на майбутній серії банкнот.

У межах ініціативи кожен із запропонованих видів отримує рівні шанси: серед них, зокрема, яскравий зимородок і звичайна жаба.

Ідея замінити історичних діячів, серед яких сер Вінстон Черчилль, зображеннями дикої природи раніше викликала критику з боку частини політичних діячів. Водночас зараз громадськості офіційно запропоновано долучитися до консультацій і обрати своїх фаворитів.

До короткого списку, сформованого експертною групою з питань дикої природи, не включалися домашні тварини. У межах голосування люди зможуть обрати до шести улюбленців із запропонованого переліку.

Головний касир Банку Англії Вікторія Клеланд зазначила, що сподівається на активну участь громадськості у консультаціях щодо нового дизайну банкнот. За її словами, відібрані види демонструють різноманіття дикої природи, яку варто відзначити у Великій Британії.

На кожній банкноті планується розміщення одного виду тварин або птахів, при цьому громадяни зможуть обрати до двох варіантів із кожної з трьох категорій. Кінцевий термін голосування — 3 липня.

Список ссавців включає: афаліну, зайця-русака, їжака європейського, сірого тюленя, лісову ластівку та руду лисицю.

Серед птахів представлені: атлантичний тупик, сипуха, звичайний зимородок, кроншнеп, великий строкатий дятел та орлан-білохвіст.

У категорії земноводних, риб і комах — атлантичний лосось, гігантська акула, джміль-паловохвостий, жаба звичайна, імператорська бабка та метелик болотний рябчик.

До складу експертної групи, яка формувала перелік, увійшли режисери та ведучі природничих програм Гордон Б’юкенен, Міранда Крестовнікофф і Надім Перера, а також представниця Ulster Wildlife Кеті Белл і науковці Стів Ормерод та Дон Скотт.

Водночас остаточне рішення ухвалюватиме голова Банку Англії Ендрю Бейлі. Він не зобов’язаний обирати саме тих тварин, які отримають найбільшу підтримку в голосуванні.

Розробка, тестування та друк нових банкнот займають кілька років до їх введення в обіг.

У новій серії також залишиться портрет монарха та елементи, що представляють національну ідентичність. Водночас уперше з 1970 року на зворотному боці банкнот не будуть зображені відомі історичні постаті.

На чинних банкнотах у Великій Британії зображені сер Вінстон Черчилль, письменниця Джейн Остін, художник Дж. М. В. Тернер і математик та криптограф Алан Тюрінг.

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