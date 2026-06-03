Банк Англии открыл голосование: кто заменит Черчилля и других на банкнотах — лягушка, лиса или орёл

Банк Англии предложил общественности выбрать животных для новых банкнот вместо исторических личностей.

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Банк Англии предоставил британской общественности месяц, чтобы высказаться и определить, какие животные дикой природы должны быть изображены на банкнотах номиналом 5, 10, 20 и 50 фунтов стерлингов вместо образов Уинстона Черчилля и других исторических личностей. Об этом сообщает BBC.

Всего в список отобрано 18 представителей дикой природы — животных, птиц и насекомых. Граждане могут высказать свое мнение о том, какие из них появятся на будущей серии банкнот.

В рамках инициативы каждый из предложенных видов получает равные шансы: среди них, в частности, яркий голубой стрекоза и обычная лягушка.

Идея заменить исторических деятелей, среди которых сэр Уинстон Черчилль, изображениями дикой природы ранее вызвала критику со стороны части политических деятелей. В то же время сейчас общественности официально предложено присоединиться к консультациям и выбрать своих фаворитов.

В короткий список, сформированный экспертной группой по вопросам дикой природы, не включались домашние животные. В рамках голосования люди смогут выбрать до шести фаворитов из предложенного перечня.

Главный кассир Банка Англии Виктория Клеланд отметила, что надеется на активное участие общественности в консультациях по новому дизайну банкнот. По ее словам, отобранные виды демонстрируют разнообразие дикой природы, которое стоит отметить в Великобритании.

На каждой банкноте планируется разместить один вид животных или птиц, при этом граждане смогут выбрать до двух вариантов из каждой из трех категорий. Окончание голосования — 3 июля.

Список млекопитающих включает: афалину, зайца-русака, ежа европейского, серого тюленя, лесную ласточку и рыжую лису.

Среди птиц представлены: атлантический тупик, сипуха, обыкновенный голубь-ледокольщик, кроншнеп, большой пестрый дятел и орлан-белохвост.

В категории земноводных, рыб и насекомых — атлантический лосось, гигантская акула, шмель-паловохвостый, лягушка обыкновенная, императорская стрекоза и бабочка болотная рябчик.

В состав экспертной группы, которая формировала список, вошли режиссеры и ведущие природоведческих программ Гордон Бьюкенен, Миранда Крестовникофф и Надим Перера, а также представительница Ulster Wildlife Кэти Белл и ученые Стив Ормерод и Дон Скотт.

В то же время окончательное решение будет принимать глава Банка Англии Эндрю Бейли. Он не обязан выбирать именно тех животных, которые получат наибольшую поддержку в голосовании.

Разработка, тестирование и печать новых банкнот занимают несколько лет до их введения в обращение.

В новой серии также останется портрет монарха и элементы, представляющие национальную идентичность. В то же время впервые с 1970 года на оборотной стороне банкнот не будут изображены известные исторические личности.

На действующих банкнотах в Великобритании изображены сэр Уинстон Черчилль, писательница Джейн Остин, художник Дж. М. В. Тернер и математик и криптограф Алан Тьюринг.

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