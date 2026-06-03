Компенсацию за задержку «боевых» выплат военным не предоставят – БП ВС отменила решение КАС ВС

Большая Палата Верховного Суда рассмотрела образцовое дело о взыскании компенсации утраты части доходов в связи с нарушением сроков выплаты денежного обеспечения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Большая Палата Верховного Суда приняла решение по образцовому делу по иску военнослужащего о взыскании компенсации утраты части доходов в связи с нарушением сроков выплаты денежного обеспечения, а именно дополнительного денежного вознаграждения, предусмотренного постановлением Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2022 года № 168 (Постановление КМУ № 168).

Детали дела

Истец утверждал, что дополнительное вознаграждение по Постановлению КМУ № 168 является составляющей заработной платы, поэтому в случае несвоевременной выплаты такого вознаграждения должна производиться его компенсация в соответствии с Законом Украины от 19 октября 2000 года № 2050-III «О компенсации гражданам утраты части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты» (Закон № 2050-III).

Решением от 11 апреля 2025 года Кассационный административный суд в составе Верховного Суда иск удовлетворил. КАС ВС исходил из того, что дополнительное вознаграждение, установленное Постановлением № 168 на период действия военного положения в связи с ранением (контузией, травмой, увечьем), связанным с защитой Отечества, за время пребывания на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения или пребывания в отпуске для лечения после тяжелого ранения, является дополнительным видом денежного обеспечения военнослужащих и входит в состав их денежного обеспечения. Такой дополнительный вид денежного обеспечения является денежным доходом, не имеющим разового характера, а нарушение срока его выплаты является основанием для начисления и выплаты компенсации утраты части доходов.

Рассматривая это дело, БП ВС подчеркнула, что вопрос денежного обеспечения защитников Украины в условиях полномасштабной войны является чрезвычайно чувствительным и требует особенно тщательного исследования, одновременно напомнив, что в данном деле стоял вопрос не взыскания самого дополнительного вознаграждения, подлежащего выплате в соответствии с Постановлением КМУ № 168, а исключительно корректировки такой выплаты на индекс инфляции (индекс потребительских цен), что согласно действующему законодательству допускается только в отношении тех доходов, которые не имеют разового характера.

Исследовав природу дополнительного денежного вознаграждения, установленного Постановлением КМУ № 168, БП ВС пришла к выводу, что такое дополнительное вознаграждение является разновидностью единовременного дополнительного денежного обеспечения военнослужащего, то есть доходом, имеющим разовый характер, в связи с чем, согласно устоявшейся судебной практике, положения Закона № 2050-III на спорные правоотношения не распространяются, а компенсация утраты части таких доходов в случае задержки их выплаты взысканию не подлежит.

Большая Палата ВС отметила также, что то обстоятельство, что лечение может продолжаться в течение определенного периода времени и за весь этот период военнослужащий имеет право получать дополнительное вознаграждение, не изменяет разовый характер этой выплаты, которая связана с одним юридическим фактом — ранением, а осуществление такой выплаты несколькими платежами в течение нескольких месяцев подряд свидетельствует лишь о выплате одного и того же разового дохода (дополнительного вознаграждения) частями.

Следовательно, в этом деле БП ВС отменила решение КАС ВС и приняла новое решение, которым в удовлетворении иска отказала.

Постановление БП ВС от 7 мая 2026 года по делу № 280/8933/24.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.