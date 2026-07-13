Общины смогут закупать инновационное лекарство по специальным ценам: как будет работать новый механизм

В Комитете Верховной Рады по вопросам здоровья нации сообщили о начале реализации механизма, который позволит общинам закупать инновационные лекарства по специальным ценам.

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В Украине расширяют возможности закупки инновационных лекарств и вакцин за средства местных бюджетов. По данным Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, новый механизм договоров управляемого доступа уже начали внедрять на региональном уровне, а первый меморандум в рамках этой модели уже подписан.

В Комитете сообщили, что в прошлом году Верховная Рада приняла закон, который разрешил государственному предприятию «Медицинские закупки Украины» закупать инновационные лекарственные средства по механизму договоров управляемого доступа (ДУД) не только за счет государственного, но и местных бюджетов. Это открыло громадам возможность приобретать современные препараты по специальным ценам, которые государство согласовывает непосредственно с производителями.

По данным Комитета, государственное предприятие «Медицинские закупки Украины» и Департамент здравоохранения Киевской городской государственной администрации сделали первый шаг к реализации этого механизма, подписав меморандум о взаимодействии в сфере софинансирования региональных договоров управляемого доступа.

В Комитете сообщили, что первой закупкой в рамках региональных договоров управляемого доступа должна стать 9-валентная вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ). Благодаря механизму ДУД город сможет приобрести вакцину по специальной цене, согласованной государством с производителем, и без дополнительных расходов из местного бюджета расширить программу вакцинации.

Также в Комитете напомнили, что с начала 2026 года в Украине стартовала бесплатная вакцинация девочек в возрасте 12–13 лет против ВПЧ в рамках Национального календаря профилактических прививок. После реализации этого проекта в Киеве бесплатные прививки смогут получать также девочки и мальчики в возрасте от 12 до 14 лет.

Механизм планируют масштабировать на другие громады

В Комитете подчеркнули, что именно он инициировал внедрение механизма договоров управляемого доступа, который Верховная Рада поддержала еще в 2021 году. Благодаря этому государство получило возможность заключать прямые конфиденциальные договоры с производителями инновационных лекарственных средств. В настоящее время по этому механизму обеспечиваются пациенты со спинальной мышечной атрофией, болезнью Гоше, гемофилией и тяжелыми формами онкологических заболеваний. После принятия законодательных изменений в прошлом году этот механизм стал доступен и для местных громад.

По информации Комитета, для масштабирования региональных договоров управляемого доступа государственное предприятие «Медицинские закупки Украины» подготовило пошаговое практическое руководство для громад, которое поможет правильно организовать такие закупки.

В Комитете выразили надежду, что подписание первого меморандума станет примером для других громад. Там отметили, что чем больше регионов присоединится к механизму договоров управляемого доступа, тем больше пациентов получат доступ к современному лечению и профилактике, а местные бюджеты смогут эффективнее использовать свои средства.

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