Работникам магазинов и кафе хотят разрешить применять физическую силу в отношении агрессивных клиентов

Работникам хотят разрешить защищать себя, если клиент напал или представляет реальную угрозу.

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Конфликты с агрессивными посетителями, угрозы и даже физические нападения все чаще становятся частью работы работников сферы обслуживания. В связи с этим в Украине предлагают законодательно предоставить таким работникам право применять физическую силу для защиты жизни и здоровья в случаях непосредственного нападения или реальной угрозы до прибытия правоохранителей. Соответствующая инициатива изложена в петиции, зарегистрированной на рассмотрение Кабмина.

Работникам сферы обслуживания предлагают предоставить право на самозащиту

Петиция №41/010309-26эп призывает правительство инициировать изменения в законодательство, направленные на усиление правовой защиты работников сферы обслуживания.

Автор отмечает, что при исполнении служебных обязанностей работники этой сферы регулярно сталкиваются с агрессивным поведением посетителей, угрозами и физическими нападениями, поэтому нуждаются в дополнительных правовых механизмах защиты.

Предлагается законодательно урегулировать возможность применения работниками сферы обслуживания физической силы исключительно в случаях непосредственного нападения или реальной угрозы жизни или здоровью. При этом такие действия должны быть необходимыми и соразмерными для пресечения правонарушения до прибытия правоохранительных органов.

Какие изменения предлагается внедрить

Кроме предоставления права на применение физической силы в определенных законом случаях, автор петиции предлагает:

определить четкие пределы допустимого применения физической силы;

ввести обязательное обучение работников вопросам законной самозащиты;

обеспечить правовые гарантии для работников, действовавших в пределах закона;

усилить ответственность за нападения на работников сферы обслуживания при исполнении ими служебных обязанностей.

Какой цели хотят достичь

Принятие соответствующих законодательных изменений будет способствовать повышению уровня безопасности работников сферы обслуживания, уменьшению количества случаев насилия в этой сфере и обеспечит надлежащий уровень защиты лиц, которые ежедневно работают с большим количеством граждан.

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