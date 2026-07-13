Штрафы за перегруженные фуры: КСУ объяснил, почему владелец автомобиля может отвечать за нарушение другого водителя

КСУ разъяснил правила ответственности за нарушения на дорогах в контексте Решения № 7-р(І)/2025.

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Конституционный Суд разъяснил решение № 7-р(І)/2025 от 11 декабря 2025 года об административной ответственности за нарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте.

Спикером мероприятия выступила судья Конституционного Суда Украины Галина Юровская. Судья-докладчик по этому делу — Александр Петришин.

Судья Галина Юровская ознакомила слушателей с содержанием Решения, аргументами субъектов права на конституционную жалобу, осветила юридические позиции органов конституционной юрисдикции других государств, на которые Суд ссылался в этом решении, практику Европейского суда по правам человека по делу «Краева против Украины», а также международные и национальные акты, в частности регулирующие вопросы автоматической фиксации правонарушений в сфере безопасности на автомобильном транспорте. Отдельное внимание было уделено механизму привлечения к административной ответственности согласно Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) и изложены юридические позиции Конституционного Суда Украины.

Как отметила докладчица, Первый сенат КСУ рассмотрел жалобы трех граждан (В. Гасяка, С. Диняка, В. Маклашевского), которые оспаривали отдельные положения КоАП, в частности статьи 14-3 и 132-1. Согласно этим нормам ответственность за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, зафиксированные в автоматическом режиме, несет владелец транспортного средства либо его надлежащий пользователь. Административная ответственность в виде штрафа предусмотрена за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм при движении крупногабаритными и тяжеловесными транспортными средствами по автомобильным дорогам, улицам или железнодорожным переездам.

Заявители утверждали, что привлечение к ответственности владельца транспортного средства, а не лица, непосредственно управлявшего им, нарушает принципы индивидуализации юридической ответственности и презумпции невиновности, а штрафы за превышение габаритно-весовых норм являются несправедливыми, непропорциональными и чрезмерно высокими.

Исследовав вопросы, поднятые в конституционных жалобах, Суд признал конституционными часть первую статьи 14-3 и часть вторую статьи 132-1 КоАП.

Среди ключевых выводов Суда, отметила судья, является то, что введенный механизм позволяет идентифицировать транспортное средство, которое движется по определенному участку автомобильной дороги и превышает допустимые нормы габаритно-весового контроля, а также установить, какому лицу оно принадлежит.

В части первой статьи 14-3 КоАП заложена презумпция факта, согласно которой ответственное лицо на момент правонарушения prima facie (на первый взгляд) считается управлявшим транспортным средством. Такое регулирование является оправданным с учетом вреда, который могут причинить транспортные средства, допущенные к движению с превышением норм габаритно-весового контроля. В то же время такая презумпция может быть опровергнута ответственным лицом в установленном законом порядке.

Судья также подчеркнула обязанность владельцев транспортных средств и уполномоченных ими лиц соблюдать установленные законодательством габаритно-весовые ограничения.

«Эксплуатация транспортных средств не должна причинять вред другим участникам дорожного движения, обществу и государству», — говорится в Решении Суда.

Надлежащее функционирование транспортной инфраструктуры является одним из главных условий ее эффективного и безопасного использования. Суд обратил внимание, что штрафы за превышение габаритно-весовых норм, помимо наказания, имеют превентивную цель: направлены на предотвращение разрушения транспортной инфраструктуры и на то, чтобы сделать экономически невыгодными перевозки грузов с нарушением установленных ограничений.

Определенный законодательством механизм привлечения лица к административной ответственности обеспечивает надлежащий баланс между необходимостью предотвращения правонарушений в этой сфере и обеспечением прав и свобод человека, является соразмерным средством превентивного контроля, имеет легитимную цель и соответствует международным стандартам.

Суд в Решении отмечает, что в настоящее время созданы надлежащие правовые возможности для владельцев транспортных средств вносить информацию о фактических водителях в Единый государственный реестр транспортных средств, в частности через территориальные органы по предоставлению сервисных услуг Министерства внутренних дел Украины, электронный кабинет водителя, портал «Дія».

Таким образом, данным Решением Суд подтвердил конституционность законодательного механизма, согласно которому ответственность за автоматически зафиксированные нарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте несет владелец транспортного средства либо его надлежащий пользователь. Суд также подчеркнул, что владельцы транспортных средств или уполномоченные ими лица обязаны добросовестно и неукоснительно соблюдать установленные законодательством правила и ограничения относительно габаритно-весовых норм транспортных средств.

Судья Галина Юровская также обратила внимание, что к этому Решению имеются отдельные мнения судей Конституционного Суда Украины Аллы Олейник и Петра Филюка.

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