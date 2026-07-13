Штрафи за перевантажені фури: КСУ пояснив, чому власник авто може відповідати за порушення іншого водія

КСУ роз’яснив правила відповідальності за порушення на дорогах у контексті Рішення № 7-р(І)/2025.

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Конституційний Суд роз’яснив рішення № 7-р(І)/2025 від 11 грудня 2025 року щодо адміністративної відповідальності за порушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті

Спікеркою заходу виступила суддя Конституційного Суду України Галина Юровська. Суддя-доповідач у цій справі – Олександр Петришин.

Суддя Галина Юровська ознайомила слухачів зі змістом Рішення, аргументами суб’єктів права на конституційну скаргу, висвітлила юридичні позиції органів конституційної юрисдикції інших держав, на які Суд посилався у цьому рішенні, практику Європейського суду з прав людини у справі «Краєва проти України», а також міжнародні й національні акти, зокрема, що регулюють питання автоматичної фіксації правопорушень у сфері безпеки на автомобільному транспорті. Окрему увагу було приділено механізму притягнення до адміністративної відповідальності згідно з Кодексом про адміністративні правопорушення (КУпАП) та окреслила юридичні позиції Конституційного Суду України.

Як зазначила доповідачка, Перший сенат КСУ розглянув скарги трьох громадян (В. Гасяка, С. Диняка, В. Маклашевського), які оспорювали окремі приписи КУпАП, зокрема статті 14-3 та 132-1. Відповідно до цих норм відповідальність за правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, зафіксовані в автоматичному режимі, несе власник транспортного засобу або його належний користувач. Адміністративна відповідальність у вигляді штрафу передбачена за перевищення визначених законодавством габаритно-вагових норм під час руху великогабаритними і великоваговими транспортними засобами автомобільними дорогами, вулицями або залізничними переїздами.

Заявники стверджували, що притягнення до відповідальності власника транспортного засобу, а не особи, яка безпосередньо керувала ним, порушує принципи індивідуалізації юридичної відповідальності та презумпції невинуватості, а штрафи за перевищення габаритно-вагових норм є несправедливими, непропорційними та надмірно високими.

Дослідивши питання, порушені в конституційних скаргах, Суд визнав конституційними частину першу статті 14-3 та частину другу статті 132-1 КУпАП.

Серед ключових висновків Суду, зазначила суддя, є те, що запроваджений механізм дає змогу ідентифікувати транспортний засіб, що перебуває в русі на визначеній ділянці автомобільної дороги й перевищує допустимі норми габаритно-вагового контролю, та встановити, якій особі він належить.

У частині першій статті 14-3 КУпАП закладено презумпцію факту, за якою відповідальну особу на момент правопорушення prima facie (на перший погляд) уважають такою, що керувала транспортним засобом. Таке унормування є виправданим з огляду на шкоду, якої можуть завдати транспортні засоби, допущені до руху з перевищенням норм габаритно-вагового контролю. Водночас така презумпція може бути спростована відповідальною особою у визначеному законом порядку.

Суддя також наголосила на обов’язку власників транспортних засобів та уповноважених ними осіб дотримуватися визначених законодавством габаритно-вагових обмежень.

«Експлуатація транспортних засобів не повинна завдавати шкоди іншим учасникам дорожнього руху, суспільству та державі», – ідеться в Рішенні Суду.

Належне функціонування транспортної інфраструктури є однією з головних умов її ефективного та безпечного використання. Суд звернув увагу, що штрафи за перевищення габаритно-вагових норм, окрім покарання, мають превентивну мету: спрямовану запобігти руйнуванню транспортної інфраструктури та робити економічно невигідними перевезення вантажів із порушенням установлених обмежень.

Визначений законодавством механізм притягнення особи до адміністративної відповідальності забезпечує належний баланс між потребою в запобіганні правопорушенням у цій сфері та забезпеченням прав і свобод людини, є домірним засобом превентивного контролю, має легітимну мету та узгоджується з міжнародними стандартами.

Суд у Рішенні зауважує, що наразі створено належні правові можливості для власників транспортних засобів уносити інформацію про фактичних водіїв до Єдиного державного реєстру транспортних засобів, зокрема через територіальні органи з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ України, електронний кабінет водія, портал «Дія».

Отже, цим Рішенням Суд підтвердив конституційність законодавчого механізму, за яким відповідальність за автоматично зафіксовані порушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті несе власник транспортного засобу або його належний користувач. Суд також наголосив, що власники транспортних засобів або уповноважені ними особи зобов’язані добросовісно й неухильно дотримуватись установлених законодавством правил та обмежень щодо габаритно-вагових норм транспортних засобів.

Суддя Галина Юровська також звернула увагу що до цього Рішення є окремі думки суддів Конституційного Суду України Алли Олійник і Петра Філюка.

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