Працівникам магазинів і кафе хочуть дозволити застосовувати фізичну силу до агресивних клієнтів

Працівникам хочуть дозволити захищати себе, якщо клієнт напав або становить реальну загрозу.

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Конфлікти з агресивними відвідувачами, погрози та навіть фізичні напади дедалі частіше стають частиною роботи працівників сфери обслуговування. У зв'язку з цим в Україні пропонують законодавчо надати таким працівникам право застосовувати фізичну силу для захисту життя та здоров'я у випадках безпосереднього нападу або реальної загрози до прибуття правоохоронців. Відповідна ініціатива викладена в петиції, зареєстрованій на розгляд Кабміну

Працівникам сфери обслуговування пропонують надати право на самозахист

Петиція №41/010309-26еп закликає уряд ініціювати зміни до законодавства, спрямовані на посилення правового захисту працівників сфери обслуговування.

Автор зазначає, що під час виконання службових обов'язків працівники цієї сфери регулярно стикаються з агресивною поведінкою відвідувачів, погрозами та фізичними нападами, тому потребують додаткових правових механізмів захисту.

Пропонується законодавчо врегулювати можливість застосування працівниками сфери обслуговування фізичної сили виключно у випадках безпосереднього нападу або реальної загрози життю чи здоров'ю. При цьому такі дії мають бути необхідними та співмірними для припинення правопорушення до прибуття правоохоронних органів.

Які зміни пропонується запровадити

Крім надання права на застосування фізичної сили у визначених законом випадках, автор петиції пропонує:

визначити чіткі межі допустимого застосування фізичної сили;

запровадити обов'язкове навчання працівників щодо законного самозахисту;

забезпечити правові гарантії для працівників, які діяли в межах закону;

посилити відповідальність за напади на працівників сфери обслуговування під час виконання ними службових обов'язків.

Якої мети хочуть досягти

Ухвалення відповідних законодавчих змін сприятиме підвищенню рівня безпеки працівників сфери обслуговування, зменшенню кількості випадків насильства у цій сфері та забезпечить належний рівень захисту осіб, які щодня працюють із великою кількістю громадян.

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