Правительство запускает новый механизм для возвращения 5,8 млн украинцев из-за границы

Правительство приняло постановление о создании Координационного совета по вопросам внутренне перемещенных лиц.

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По данным правительства, из-за войны по меньшей мере 5,8 млн граждан Украины выехали за границу, а еще 4,6 млн человек зарегистрированы внутри страны как внутренне перемещенные лица.

Такая ситуация, отметили в Кабмине, привела к значительному сокращению человеческого капитала и создала колоссальную нагрузку на жилищную и социальную сферы.

Поэтому правительство приняло постановление о создании Координационного совета по вопросам внутренне перемещенных лиц, содействия сохранению связей с гражданами Украины за рубежом и их добровольному возвращению в Украину.

Это решение должно преодолеть фрагментарность в работе с перемещенными лицами и обеспечить согласованность рассмотрения вопросов украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома во время агрессии РФ, начиная с 2014 года.

По словам Министра социальной политики, семьи и единства Дениса Улютина, новый орган должен содействовать подготовке предложений по реализации государственной политики в сфере поддержки ВПЛ, совершенствованию законодательства и повышению эффективности взаимодействия между органами власти.

Одним из ключевых инструментов работы Координационного совета станет создание рабочих групп по отдельным направлениям деятельности. Они будут обеспечивать оперативную межведомственную проработку вопросов, подготовку согласованных предложений и материалов для рассмотрения на заседаниях Совета.

«При отсутствии единой координационной площадки такая деятельность может осуществляться без надлежащей синхронизации, что затрудняет согласование подходов, обмен информацией, предотвращение дублирования мероприятий, а также формирование понятной и публично доступной картины того, какие именно субъекты, по каким направлениям и в рамках каких инициатив осуществляют соответствующую деятельность. Создание Координационного совета будет способствовать оперативной выработке предложений по формированию и реализации государственной политики в этой сфере, а также совершенствованию нормативно-правовой базы и повышению эффективности сотрудничества органов власти», — указал он.

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