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Уряд запускає новий механізм для повернення 5,8 млн українців з-за кордону

13:27, 13 липня 2026
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Уряд ухвалив постанову про утворення Координаційної ради з питань внутрішньо переміщених осіб.
Уряд запускає новий механізм для повернення 5,8 млн українців з-за кордону
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За даними уряду, через війну щонайменше 5,8 млн громадян України виїхали за кордон, а ще 4,6 млн осіб зареєстровані всередині країни як внутрішньо переміщені особи.

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Така ситуація, зазначили у Кабміні, призвела до значного скорочення людського капіталу та створила колосальне навантаження на житлову та соціальну сфери.

Тому уряд ухвалив постанову про утворення Координаційної ради з питань внутрішньо переміщених осіб, сприяння збереженню зв'язків з громадянами України за кордоном та їх добровільного повернення в Україну.

Це рішення має подолати фрагментарність у роботі з переміщеними людьми та зумовити узгодженість розгляду питань українців, які вимушено залишили свої домівки під час агресії РФ, починаючи з 2014 року.

За словами Міністра соціальної політики, сім'ї та єдності Дениса Улютіна, новий орган має сприяти підготовці пропозицій щодо реалізації державної політики у сфері підтримки ВПО, удосконаленню законодавства та підвищенню ефективності взаємодії між органами влади.

Одним із ключових інструментів роботи Координаційної ради стане створення робочих груп за окремими напрямами діяльності. Вони забезпечуватимуть оперативне міжвідомче опрацювання питань, підготовку узгоджених пропозицій та матеріалів для розгляду на засіданнях Ради.

«За відсутності єдиного координаційного майданчика така діяльність може здійснюватися без належної синхронізації, що ускладнює узгодження підходів, обмін інформацією, уникнення дублювання заходів, а також формування зрозумілої та публічно доступної картини щодо того, які саме суб'єкти, за якими напрямами і в межах яких ініціатив здійснюють відповідну діяльність. Утворення Координаційної ради сприятиме оперативному напрацюванню пропозицій щодо формування і реалізації державної політики у цій сфері, а також удосконаленню нормативно-правової бази та підвищенню ефективності співпраці органів влади», - вказав він.

Раніше ми розповідали, що 6–9 мільйонів українців можуть «зникнути» для держави: як Україна шукає спосіб повернення людей додому.

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уряд Кабінет Міністрів України війна закордонний паспорт ВПО перетин кордону

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