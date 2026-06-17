6–9 мільйонів українців можуть «зникнути» для держави: як Україна шукає спосіб повернення людей додому

Українські діти за кордоном «випадають» із системи держави, а голова ДМС оцінює потенціал повернення громадян приблизно на рівні 50%.

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У Комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики представили ініціативу з відкриття Центрів єдності (Unity Hubs), які мають стати частиною державної системи підтримки українців, що перебувають за кордоном.

Як зазначають у Комітеті, нині за межами України проживає майже 6 мільйонів громадян. Для багатьох із них тимчасовий захист у країнах ЄС перетворився на довготривалий період, що піднімає питання збереження зв’язку з Україною та можливого повернення додому.

У відповідь на ці виклики Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України реалізує проєкт «Мережа єдності українців». Він передбачає поєднання цифрових сервісів та фізичних просторів підтримки у найбільших європейських містах.

Ключовим елементом цифрової частини є портал dodomu.unity.gov.ua, який дозволяє українцям сформувати індивідуальний план повернення.

Серед практичних кроків — відкриття першого офіційного UnityHubBerlin у центрі Берліна. У хабі створено робочі простори, дитячі кімнати, майданчики для освітніх і культурних заходів, а також можливість отримати консультації та адміністративні послуги, зокрема через ДП «Документ», вирішити питанняз Пенсійним фондом України та отримати допомогу від міжнародних організацій.

У Міністерстві наголошують, що проєкт реалізується за принципом державно-приватного та міжнародного партнерства. Центри створюються на основі угод із країнами перебування українців, що дозволяє залучати їхні ресурси, приміщення та інфраструктуру, а також підтримку міжнародних і громадських організацій.

Безпосереднє управління, фінансове забезпечення та щоденну операційну діяльність системи здійснює спеціалізована компанія «Мережа єдності».

Як вказали у Мінсоцполітики, Центр єдності українців у Європі відкрився 15 квітня у Берліні. Послугами там вже скористалися понад 2 тисячі людей.

Також 15 червня Центр єдності українців (Unity Hub Stockholm) відкрили у столиці Швеції — Стокгольмі. Тоді заступниця Міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України Ілона Гавронська повідомила, що в країнах ЄС під тимчасовим захистом наразі перебуває близько 4,3 мільйона українців, з яких понад 45 тисяч — у Швеції. За її словами, створення Центрів єдності є важливим кроком для підтримки зв’язку з українцями за кордоном та забезпечення їх достовірною інформацією для ухвалення рішень щодо майбутнього, зокрема щодо можливого повернення в Україну.

Крім того, Україна працює над створенням системної підтримки для дітей, які наразі зростають за кордоном, та над механізмами збереження їхнього зв’язку з Батьківщиною. Про це Ілона Гавронська раніше розповіла в інтерв’ю.

За її словами, багато українських дітей народжуються за межами країни й не потрапляють до українських державних реєстрів, оскільки їх реєструють лише у системах іноземних держав.

З вирішенням цієї проблеми має допомогти Мережа єдності — платформа, яка має забезпечити батьків зрозумілою інформацією щодо реєстрації новонароджених у реєстрах України.

«Одне із завдань Мережі єдності – створити середовище, де батьки новонародженого щонайменше зможуть отримати зрозумілу інформацію про те, як зареєструвати дитину в українському реєстрі. Так, інформація про це є в консульствах, але нам важливо, щоб вона лунала звідусіль, також через громади, центри, онлайн-платформи», — підкреслила вона.

У свою чергу голова Державної міграційної служби України Наталія Науменко вважає, що значна частина українців, які виїхали за кордон через війну, може повернутися додому.

За її словами, які суттєво відрізняються від попередньо озвучених оцінок, нині за межами України перебуває орієнтовно від 7 до 9 мільйонів громадян. Водночас вона підкреслює, що ці цифри не є статичними, адже частина українців уже повертається, а частина — інтегрується в інших країнах.

«Ми розуміємо, що всі не повернуться. Є люди, які вже асимілювалися, інтегрувалися в суспільства інших країн», — зазначила Науменко.

Водночас вона оцінює потенціал повернення приблизно на рівні 50%. За її словами, міграція є природним процесом, особливо в європейському контексті, де люди більш мобільні та не прив’язані жорстко до місця проживання чи роботи.

Науменко наголосила, що ключовими умовами для повернення українців є безпека, економічний розвиток, наявність роботи та доступного житла. Вона також зазначила, що цей процес не буде швидким і може тривати роками або навіть десятиліттями.

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