Як відкласти судове засідання, якщо повітряна тривога застала по дорозі до суду

Верховним Судом визначено чітку позицію, за якою неявка учасника справи через оголошення повітряної тривоги є обставиною непереборної сили та поважною причиною, що зумовлює необхідність відкладення розгляду справи або визнання поважності відсутності представника сторони.

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Російська агресія та воєнний стан в Україні внесли до процесуального становища учасників судового розгляду корективи, які мають забезпечити фізичний захист громадян під час повітряних тривог або інших загроз їх здоров’ю та життю.

Коростенський міськрайонний суд Житомирської області нагадує, що Верховним Судом визначено чітку позицію, за якою неявка учасника справи через оголошення повітряної тривоги є обставиною непереборної сили та поважною причиною, що зумовлює необхідність відкладення розгляду справи або визнання поважності відсутності представника сторони.

Така причина визнається поважною незалежно від форми судочинства: цивільного, кримінального, адміністративного чи господарського, та є підставою для відкладення розгляду справи; повторного виклику сторін у судове засідання; визнання неявки сторін поважною при розгляді справи за їх відсутності; поновлення процесуальних строків.

Для того щоб убезпечити свої процесуальні права, відклавши судове засідання через перебування в укритті під час повітряної тривоги, учасник судового розгляду має оперативно повідомити суд про свою відсутність.

Повідомлення суду про перебування в укритті — це офіційна заява учасника процесу про неможливість безпечно взяти участь у засіданні через повітряну тривогу.

Подати інформацію можна кількома способами:

Телефонний дзвінок: зателефонуйте до канцелярії суду або секретарю судового засідання одразу після переходу в укриття за номерами, які вказані в судовій повістці або на порталі Судова влада України.

Електронна пошта: надішліть заяву на офіційний email суду.

Viber/Telegram/WhatsApp: якщо судом затверджено такий спосіб зв'язку, надішліть повідомлення в месенджер.

Через канцелярію: якщо ви вже перебуваєте в будівлі суду і прямуєте до укриття, передайте письмову заяву працівникам канцелярії або працівникам Служби судової охорони.

Повідомлення складається в довільній формі, у якому необхідно зазначити такі дані:

Назва суду.

Номер справи, ПІБ головуючого судді.

Особисті дані (ПІБ, контактний телефон, процесуальний статус).

Причина відкладення судового засідання: «перебування в укритті через повітряну тривогу».

Згідно з практикою Верховного Суду та Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) безпечна участь у судовому процесі є невід’ємним елементом забезпечення державою доступу до правосуддя зі створенням таких умов, коли громадяни можуть відстоювати свої права та інтереси, не наражаючи на небезпеку свої життя та здоров’я.

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