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Как отложить судебное заседание, если воздушная тревога застала по дороге в суд

16:30, 17 июня 2026
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Верховный Суд определил четкую позицию, согласно которой неявка участника дела из-за объявления воздушной тревоги является обстоятельством непреодолимой силы и уважительной причиной, что обусловливает необходимость отложения рассмотрения дела либо признания уважительности отсутствия представителя стороны.
Как отложить судебное заседание, если воздушная тревога застала по дороге в суд
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Российская агрессия и военное положение в Украине внесли в процессуальное положение участников судебного разбирательства коррективы, которые должны обеспечить физическую защиту граждан во время воздушных тревог или других угроз их здоровью и жизни.

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Коростенский горрайонный суд Житомирской области напоминает, что Верховным Судом определена четкая позиция, согласно которой неявка участника дела из-за объявления воздушной тревоги является обстоятельством непреодолимой силы и уважительной причиной, что обусловливает необходимость отложения рассмотрения дела либо признания уважительности отсутствия представителя стороны.

Такая причина признается уважительной независимо от формы судопроизводства: гражданского, уголовного, административного или хозяйственного, и является основанием для отложения рассмотрения дела; повторного вызова сторон в судебное заседание; признания неявки сторон уважительной при рассмотрении дела в их отсутствие; восстановления процессуальных сроков.

Для того чтобы обезопасить свои процессуальные права, отложив судебное заседание из-за пребывания в укрытии во время воздушной тревоги, участник судебного разбирательства должен оперативно уведомить суд о своем отсутствии.

Уведомление суда о пребывании в укрытии — это официальное заявление участника процесса о невозможности безопасно принять участие в заседании из-за воздушной тревоги.

Подать информацию можно несколькими способами:

Телефонный звонок: позвоните в канцелярию суда или секретарю судебного заседания сразу после перехода в укрытие по номерам, указанным в судебной повестке или на портале «Судебная власть Украины».

Электронная почта: направьте заявление на официальный email суда.

Viber/Telegram/WhatsApp: если судом утвержден такой способ связи, направьте сообщение в мессенджер.

Через канцелярию: если вы уже находитесь в здании суда и направляетесь в укрытие, передайте письменное заявление работникам канцелярии или сотрудникам Службы судебной охраны.

Сообщение составляется в произвольной форме, в котором необходимо указать следующие данные:

  • наименование суда;
  • номер дела, ФИО председательствующего судьи;
  • личные данные (ФИО, контактный телефон, процессуальный статус);
  • причину отложения судебного заседания: «пребывание в укрытии из-за воздушной тревоги».

Согласно практике Верховного Суда и Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), безопасное участие в судебном процессе является неотъемлемым элементом обеспечения государством доступа к правосудию с созданием таких условий, при которых граждане могут отстаивать свои права и интересы, не подвергая опасности свои жизнь и здоровье.

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суд воздушная тревога

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