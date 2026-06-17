Усыновление во время войны: почему суды все тщательнее проверяют мотивы кандидатов и какие риски выявляют в делах

Под особым вниманием судов оказались дела, где усыновление может влиять на право на отсрочку от мобилизации или увольнение с военной службы, а также внутрисемейное усыновление детей одним из супругов.

Фото: magnific.com

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Война существенно изменила подходы к усыновлению детей в Украине. Несмотря на то, что усыновление остается приоритетной формой семейного устройства, суды и органы опеки все больше внимания уделяют не только документам кандидатов, но и их реальным мотивам, психологической готовности к родительству, качеству связи с ребенком и способности обеспечить ему стабильную семейную среду. Дополнительные вызовы создают эвакуация детей, изменения законодательства, кадровый дефицит в социальных службах и новые правовые обстоятельства, связанные с военным положением.

В Национальной ассоциации адвокатов Украины проанализировали современные тенденции в сфере усыновления, судебную практику и проблемы, с которыми сталкиваются кандидаты в усыновители, дети и государственные органы.

Сколько дел об усыновлении рассматривают суды

По данным, приведенным в НААУ, в течение 2025 года на рассмотрении судов находилось около 5 тысяч дел об усыновлении гражданами Украины, проживающими на территории государства.

За этот период суды приняли 4371 решение, из которых 4276 заявлений были удовлетворены. В то же время около 900 дел остались нерассмотренными на конец отчетного периода.

Специалисты подчеркивают, что финансовая состоятельность кандидатов не всегда является определяющим критерием успешного усыновления. Не менее важными являются психологическая готовность взрослых, их мотивация и способность взять на себя долгосрочную ответственность за ребенка.

Как война повлияла на усыновление

Одним из самых больших вызовов после начала полномасштабного вторжения стала эвакуация детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

В частности, из Киева было эвакуировано более 1500 таких детей, часть из них — за границу. Дополнительные трудности создают частые изменения законодательства, несогласованность отдельных нормативных актов, различное толкование международных документов, нехватка работников социальной сферы, профессиональное выгорание специалистов и проблемы межведомственной координации.

При этом количество детей, имеющих правовые основания для усыновления и состоящих на местном учете, постепенно уменьшается. В то же время количество кандидатов в усыновители после начала большой войны росло, а наибольшая активность была зафиксирована в 2024 году.

Среди причин такого роста называют желание принять в семью ребенка, который мог остаться сиротой вследствие боевых действий, стремление помочь детям, потерявшим родительскую опеку, а также влияние мобилизационных процессов.

Каких детей усыновляют реже всего

Одной из наиболее проблемных категорий остаются дети старшего возраста.

По данным специалистов, значительную часть детей, состоящих на учете по усыновлению, составляют дети старше 11 лет. Также сложнее найти семью для семейных групп детей, которых нельзя разлучать, и детей с инвалидностью.

В то же время большинство кандидатов ориентируются преимущественно на детей младшего возраста, поэтому усыновление детей с инвалидностью или братьев и сестер, которых необходимо устраивать вместе, остается единичным явлением.

Временная опека до решения суда: почему детей иногда возвращают

После подачи заявления об усыновлении в суд кандидаты могут обратиться в орган опеки и попечительства по месту пребывания ребенка и временно взять его под опеку до вступления решения суда в законную силу.

Именно на этом этапе иногда происходит возвращение детей. Такие случаи не считаются отменой усыновления, поскольку юридически оно еще не завершено. В таких ситуациях прекращается только временная опека.

Специалисты подчеркивают, что кандидаты должны получать максимально полную информацию о ребенке — состоянии его здоровья, жизненных обстоятельствах, наличии братьев и сестер, родственников и причинах изъятия из биологической семьи.

Отмечается, что были случаи, когда после совместного проживания с ребенком кандидаты узнавали обстоятельства, касающиеся состояния его здоровья, которые не были отражены в предоставленной им информации, после чего отзывали заявление об усыновлении до вступления решения суда в законную силу.

Возрастные ограничения для усыновителей

В соответствии со статьей 211 Семейного кодекса Украины усыновителем может быть дееспособное лицо, достигшее 21 года, за исключением случаев, когда речь идет о родственниках ребенка.

Также закон требует, чтобы разница в возрасте между усыновителем и ребенком составляла не менее 15 лет.

По мнению экспертов, такая норма имеет императивный характер и в отдельных случаях может создавать трудности даже тогда, когда ребенок фактически проживает с потенциальным усыновителем и между ними уже сформировались устойчивые семейные связи.

Почему суды особенно тщательно проверяют мотивы усыновления

На фоне военного положения судебная практика по делам об усыновлении претерпела определенные изменения.

Если раньше основной акцент делался на проверке документов и соблюдении формальных требований, то сейчас суды все чаще исследуют реальные семейные отношения, мотивы кандидатов, их добросовестность и намерения.

Особое внимание уделяется обстоятельствам, когда решение об усыновлении потенциально может влиять на получение отсрочки или увольнение с военной службы.

В таких делах могут выясняться военно-учетный статус заявителя, наличие оснований для отсрочки или увольнения со службы, состояние здоровья и другие обстоятельства, имеющие значение для дела.

Больше всего вопросов возникает при внутрисемейном усыновлении, когда мужчина стремится усыновить ребенка жены и приобрести статус отца троих детей.

Когда усыновление могут отменить

Основания для отмены усыновления определены статьей 238 Семейного кодекса Украины.

В частности, это возможно, если между усыновителем и ребенком сложились отношения, которые делают невозможными совместное проживание и выполнение родительских обязанностей. Также основанием может быть выявление тяжелого психического или иного тяжелого заболевания ребенка, о котором усыновитель не знал на момент усыновления.

Эксперты обращают внимание, что законодательство до сих пор не определяет настолько четко процессуальные вопросы отмены усыновления, как это сделано для дел о самом усыновлении.

При рассмотрении таких споров суды должны учитывать не только нормы национального законодательства и практику Верховного Суда, но и положения Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также практику Европейского суда по правам человека. При этом ключевым критерием остаются наилучшие интересы ребенка и оценка возможности сохранения семейных связей без применения радикальных решений.

Почему психологическая привязанность имеет решающее значение

Специалисты подчеркивают, что при усыновлении важно оценивать не только поведение и готовность будущих родителей, но и способность самого ребенка формировать безопасную эмоциональную привязанность.

Дети-сироты могут вообще не иметь опыта жизни с родителями, а дети, лишенные родительской опеки, нередко имеют нарушенный опыт построения доверительных отношений со взрослыми.

Именно поэтому вопросы привязанности и психологической адаптации важны как при принятии решения об усыновлении, так и при разрешении споров о его возможной отмене.

Какой опыт применяют в Европе

В НААУ также обратили внимание на практику Чехии, где вопросы усыновления регулируются гражданским законодательством.

Там социальные службы и суды прежде всего исходят из наилучших интересов ребенка и подбирают для него будущих родителей. Усыновлению предшествует длительный этап подготовки кандидатов, проверок и постепенного установления контакта между ребенком и будущей семьей.

Специалисты подчеркивают, что в условиях войны вопрос усыновления требует особенно взвешенного подхода, поскольку от правильности принятых решений зависит дальнейшая судьба ребенка и стабильность новосозданной семьи.

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