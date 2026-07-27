ВС разъяснил, когда повреждение пломб на электросчетчике само по себе является основанием для доначисления неучтенной электроэнергии

Верховный Суд отменил решения двух инстанций из-за неполной оценки экспертизы в споре с облэнерго.

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Сам по себе факт отсутствия доказательств вмешательства в работу электросчетчика еще не означает, что потребитель автоматически освобождается от ответственности за повреждение пломб. Верховный Суд обратил внимание, что повреждение или срыв пломб является самостоятельным нарушением Правил розничного рынка электрической энергии, а суды должны оценивать все доказательства в совокупности. К такому выводу Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда пришел по делу №902/198/25.

Суть спора

Фермерское хозяйство обжаловало решение комиссии АО «Винницаоблэнерго», которая после проверки доначислила предприятию стоимость неучтенной электроэнергии.

Во время технической проверки оператор системы распределения зафиксировал механические повреждения корпуса счетчика в местах пломбировочных винтов, изъял счетчик и пломбы и направил их на независимую экспертизу. По результатам заседания комиссии потребителю было доначислено 287 924 кВт·ч неучтенной электроэнергии на сумму 2 175 977,21 грн.

Суды первой и апелляционной инстанций встали на сторону фермерского хозяйства и отменили решение комиссии. Они пришли к выводу, что экспертное заключение не подтверждает вмешательство в работу счетчика, а также содержит противоречия относительно характера повреждений пломб. Кроме того, суды учли представленный истцом «консалтинговый вывод», который критиковал проведенное исследование.

Что отметил Верховный Суд

Кассационный хозяйственный суд не согласился с таким подходом.

Суд прежде всего обратил внимание, что суды предыдущих инстанций ошибочно применили Правила пользования электрической энергией (ПКЭЭ), хотя на момент возникновения спора они уже утратили силу, а спорные правоотношения регулировались Правилами розничного рынка электрической энергии (ПРРЭЭ).

Верховный Суд также подчеркнул, что в соответствии с ПРРЭЭ повреждение или отсутствие пломб является отдельным видом нарушения. Для применения порядка расчета неучтенной электроэнергии не требуется дополнительно доказывать вмешательство в работу средства учета или факт безучетного потребления электроэнергии. Такой подход уже сформулирован Большой Палатой Верховного Суда и остается актуальным и после введения ПРРЭЭ.

Верховный Суд об оценке экспертного заключения

Отдельное внимание кассационный суд уделил оценке доказательств.

Верховный Суд отметил, что экспертиза в таких спорах является не факультативным, а обязательным требованием законодательства, поскольку именно она должна подтверждать факт повреждения пломб или вмешательства в средство коммерческого учета. При этом экспертиза проводится не для судебного процесса, а для применения механизма, предусмотренного ПРРЭЭ.

По мнению кассационной инстанции, суды безосновательно отвергли заключение Одесского научно-исследовательского института судебных экспертиз. Они сосредоточились на критике использованной экспертом методики и фактически взяли на себя функции специалиста, хотя определение методов исследования относится именно к компетенции эксперта.

Кроме того, Верховный Суд обратил внимание, что суды не дали надлежащей оценки результатам второго этапа экспертизы, во время которого были выявлены внутренние механические повреждения пломб, которые, по заключению эксперта, свидетельствовали об их вскрытии и повторном навешивании.

«Консалтинговый вывод» не является повторной экспертизой

Оценивая доказательственную силу документа, на который ссылалось фермерское хозяйство, Верховный Суд отметил, что так называемый «консалтинговый вывод» фактически является рецензией на экспертное заключение.

Суд подчеркнул, что автор этого документа не исследовал сами вещественные доказательства — счетчик и пломбы, а лишь анализировал уже составленное экспертное заключение. Поэтому такая рецензия не является повторной или дополнительной экспертизой и не может оцениваться по правилам, установленным для судебного экспертного заключения.

Какой вывод сделал Верховный Суд

Кассационный хозяйственный суд Верховного Суда пришел к выводу, что местный и апелляционный суды допустили выборочную оценку доказательств, не исследовали их в совокупности и неправильно применили нормы материального и процессуального права.

В связи с этим Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу АО «Винницаоблэнерго», отменил решения обеих инстанций и передал дело на новое рассмотрение в Хозяйственный суд Винницкой области. При новом рассмотрении суд должен повторно исследовать все доказательства, дать им надлежащую оценку и разрешить спор с учетом правовых выводов Верховного Суда.

С полным текстом решения КГС ВС от 27 января 2026 года по делу №902/198/25 можно ознакомиться по ссылке.

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