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В Большой Палате Верховного Суда подвели итоги полугодия: количество дел, рассмотренных по существу, выросло на 40%

20:33, 27 июля 2026 165
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За шесть месяцев Большая Палата также увеличила количество рассмотренных кассационных и апелляционных дел и сформировала новые правовые позиции.
В Большой Палате Верховного Суда подвели итоги полугодия: количество дел, рассмотренных по существу, выросло на 40%
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В Большой Палате Верховного Суда подвели итоги работы за первое полугодие 2026 года. О результатах деятельности во время собрания судей сообщил секретарь Большой Палаты ВС Сергей Погребной.

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В частности, в отчетном периоде поступление заявлений, жалоб, дел, производств на рассмотрение Большой Палаты ВС выросло на 5 % по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составило 477 материалов (в I полугодии прошлого года на рассмотрение БП ВС поступило 456 материалов).

Всего в течение первых шести месяцев 2026 года на рассмотрении БП ВС находилось 756 процессуальных обращений (заявлений, дел, жалоб, производств), из которых 63 % — новые поступления, а 37 % — производства, рассмотрение которых не было завершено на начало 2026 года. Важно, что в I полугодии текущего года на рассмотрении БП ВС находилось на 20 % больше процессуальных обращений, чем в I полугодии 2025 года (630).

Среди этих процессуальных обращений преобладали дела, переданные в апелляционном порядке (48 % — 359 дел). 18 % составили процессуальные обращения, поданные с нарушением порядка их подачи (108 обращений), 14 % — дела, переданные в кассационном порядке (109 дел), 12 % — заявления по исключительным обстоятельствам и 8 % — жалобы в дисциплинарных производствах.

Как отметил Сергей Погребной, по юрисдикционному критерию среди материалов, находившихся на рассмотрении Большой Палаты ВС в I полугодии текущего года, наибольшую часть (69 %) составляли административные дела, 13 % — гражданские дела, 12 % — уголовные производства, 6 % — хозяйственные дела.

Секретарь БП ВС также привел статистические данные о количестве рассмотренных процессуальных обращений. Так, в течение отчетного периода Большая Палата ВС рассмотрела 397 процессуальных обращений (заявления, жалобы, дела и производства) по всем юрисдикциям, что превышает прошлогодний показатель (379) на 5 %. Всего рассмотрено по существу 218 дел. Этот показатель превышает количество дел, рассмотренных по существу в I полугодии 2025 года (155), примерно на 40 %.

Всего за I полугодие 2026 года БП ВС приняла 1096 судебных решений: 218 постановлений и 878 определений.

Что касается кассационного рассмотрения, Сергей Погребной отметил, что в I полугодии 2026 года количество дел, переданных в БП ВС кассационными судами (63), увеличилось на 9 % по сравнению с I полугодием 2025 года (58). С учетом остатка дел 2025 года на рассмотрении БП ВС в кассационном порядке находилось 109 дел:

  • 44 % — гражданские дела (48 дел);
  • 37 % — хозяйственные дела (40 дел);
  • 11 % — уголовные производства (12 производств);
  • 8 % — административные дела (9 дел).

Наиболее распространенными основаниями передачи дел на рассмотрение БП ВС были наличие исключительной правовой проблемы (в 33 % случаев), необходимость отступления от предыдущих выводов БП ВС (в 30 % случаев) и необходимость отступления от правовых выводов другого кассационного суда (в 29 % случаев).

Количество рассмотренных по существу дел в кассационном порядке в отчетном периоде увеличилось на 77 %, то есть до 23 в I полугодии 2026 года против 13 в I полугодии 2025 года.

Динамика рассмотрения апелляционных жалоб по сравнению с I полугодием прошлого года составила 30 %: вместе с остатком нерассмотренных в 2025 году апелляционных жалоб на рассмотрении БП ВС в I полугодии 2026 года находилось 359 апелляционных жалоб (в прошлом году — 263 жалобы), а по существу в отчетном периоде рассмотрено 148 апелляционных жалоб (против 114 в первом полугодии 2025 года).

Кроме того, в I полугодии текущего года на рассмотрении БП ВС находилось три образцовых дела, два из которых рассмотрены по существу. В отчетном периоде на рассмотрение БП ВС поступило 25 жалоб на решения Высшего совета правосудия, принятые по результатам рассмотрения жалоб на решения его Дисциплинарной палаты, а с учетом остатка на рассмотрении находилось 57 жалоб. Из них по существу рассмотрено 23 жалобы по сравнению с 13 жалобами, рассмотренными за аналогичный период 2025 года, поэтому динамика рассмотрения по этой категории дел достигла 77 %. Количество заявлений о пересмотре судебных решений по исключительным обстоятельствам, находившихся на рассмотрении БП ВС в I полугодии 2026 года, составило 93 заявления.

Как обобщил секретарь Большой Палаты ВС, в I полугодии 2026 года БП ВС сформировала ряд правовых позиций, которые укрепили стабильность правоприменения в ключевых сферах общественных отношений, в частности относительно: обжалования решений ВККС Украины по оцениванию практических работ, результатов тестирования когнитивных способностей, обжалования определений КАС ВС об отказе в открытии производства или о закрытии производства по делам по искам, касающимся обжалования решений ВСП об оставлении жалоб на действия судей без рассмотрения, обжалования указов Президента Украины о введении в действие санкций, возможности использования информации, содержащейся в протоколах НСРД, в рамках дисциплинарных производств и тому подобного.

В завершение собрания председатель Верховного Суда Станислав Кравченко поблагодарил судей Большой Палаты Верховного Суда и работников Аппарата ВС за надлежащее и добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей по обеспечению осуществления правосудия несмотря на военные реалии и угрозы безопасности.

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Верховный Суд судебная практика Большая Палата Верховного Суда

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