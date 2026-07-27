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Зарплату не платят из-за боевых действий: когда работодателю грозит штраф

19:41, 27 июля 2026 77
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Работодатель не освобождается от обязанности прилагать все возможные усилия, чтобы работники своевременно получали заработную плату.
Зарплату не платят из-за боевых действий: когда работодателю грозит штраф
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Работодателей могут освободить от ответственности за несвоевременную выплату заработной платы во время военного положения, если они докажут, что нарушение произошло из-за боевых действий или других обстоятельств непреодолимой силы. В то же время сам факт войны не является автоматическим основанием для освобождения от штрафов.

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Как пояснили в Государственной службе Украины по вопросам труда, согласно части 3 статьи 10 Закона Украины №2136-IX «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», работодатель освобождается от ответственности за нарушение сроков выплаты зарплаты, если докажет, что не мог выполнить свои обязательства именно из-за боевых действий или действия обстоятельств непреодолимой силы.

Однако работодатель обязан принимать все возможные меры для обеспечения права работников на своевременное получение заработной платы. Это предусмотрено частью 2 статьи 10 Закона №2136-IX.

К таким мерам относятся организация работы бухгалтерии в условиях войны, создание электронных резервных копий документов, сохранение данных в облачных хранилищах, перевод работников на дистанционную работу и использование электронного документооборота.

За нарушение сроков выплаты зарплаты или выплату ее не в полном объеме должностные лица предприятий могут быть привлечены к административной ответственности. Согласно части 1 статьи 41 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), за такие нарушения предусмотрен штраф от 30 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

В случае повторного нарушения в течение года или если оно касается отдельных категорий работников, в частности несовершеннолетних, беременных женщин или одиноких родителей, размер штрафа составляет от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

При этом ответственность наступает только при наличии вины должностного лица. Согласно статьям 9, 10 и 11 КУоАП административным правонарушением является виновное действие или бездействие — умышленное или совершенное по неосторожности.

Таким образом, главный бухгалтер может быть привлечен к ответственности только в случае, если будет доказана его вина. Сам факт задержки выплаты зарплаты из-за объективных последствий войны не является достаточным основанием для наказания.

В то же время избежать ответственности не удастся, если причиной невыплаты средств стали действия или бездействие работодателя либо должностных лиц. В частности, речь идет об утрате бухгалтерских документов из-за халатности, использовании средств для погашения частных долгов вместо выплаты зарплаты или других злоупотреблениях.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», задержка выплаты заработной платы является нарушением трудового законодательства Украины. Работник не должен просто ждать, пока работодатель решит свои финансовые трудности, поскольку сроки выплаты зарплаты определены законом.

Согласно Кодексу законов о труде Украины и Закону Украины «Об оплате труда», работодатель обязан выплачивать заработную плату регулярно и не реже двух раз в месяц. Первая часть зарплаты — аванс — выплачивается за первую половину месяца, а вторая часть — за оставшийся отработанный период. В частности, выплаты должны проводиться в установленные сроки: аванс — с 16 по 22 число текущего месяца, а окончательный расчет — с 1 по 7 число следующего месяца.

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