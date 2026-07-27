Верховный Суд объяснил, нужно ли боевое столкновение для выплаты пограничникам 100 тысяч гривен

Верховный Суд пересмотрел дело о выплате военнослужащему ГПСУ повышенного дополнительного вознаграждения до 100 тысяч гривен за участие в боевых действиях или обеспечении мер по национальной безопасности и обороне.

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Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда рассмотрел спор о выплате военнослужащему Государственной пограничной службы увеличенного дополнительного вознаграждения в размере до 100 тысяч гривен, предусмотренного постановлением Кабинета Министров №168, за непосредственное участие в боевых действиях и обеспечении мероприятий по национальной безопасности и обороне. Суд также изложил правовую позицию относительно соотношения положений постановления Кабинета Министров №168 и приказа Администрации Государственной пограничной службы №628-АГ при определении оснований для выплаты такого вознаграждения.

Фабула дела

В январе 2024 года военнослужащий Государственной пограничной службы обратился в административный суд с иском к воинской части, в котором просил признать противоправным бездействие по неначислению и невыплате ему дополнительного вознаграждения в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 28 февраля 2022 года №168 «Некоторые вопросы выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения» за непосредственное участие в боевых действиях либо обеспечении мероприятий по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооружённой агрессии.

Истец также просил обязать воинскую часть произвести начисление и выплату ему дополнительного вознаграждения из расчёта до 100 тысяч гривен в месяц пропорционально времени участия в таких действиях и мероприятиях за 22 суток декабря 2022 года и за 31 сутки января 2023 года с учётом уже выплаченных сумм.

Исковые требования были обоснованы тем, что военнослужащий проходил службу в Государственной пограничной службе с ноября 2020 года по апрель 2023 года и непосредственно принимал участие в боевых действиях, обеспечении мероприятий по национальной безопасности и обороне, отпоре и сдерживании вооружённой агрессии Российской Федерации. Эти обстоятельства подтверждались справкой воинской части.

Кроме того, первым заместителем начальника пограничного отряда были составлены рапорты о выплате военнослужащему дополнительного вознаграждения в размере 70 тысяч гривен в месяц пропорционально количеству суток выполнения боевых задач в декабре 2022 года и январе 2023 года. Несмотря на это, воинская часть фактически выплатила увеличенное вознаграждение лишь за девять суток декабря 2022 года, а за оставшиеся 22 суток декабря и 31 сутки января 2023 года повышенное вознаграждение начислено и выплачено не было. Именно эти обстоятельства стали основанием для обращения в суд.

Суды установили, что военнослужащий проходил службу в соответствующем пограничном отряде Государственной пограничной службы и в период с 24 февраля 2022 года по 4 апреля 2023 года непосредственно принимал участие в боевых действиях либо обеспечении мероприятий по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию военной агрессии в Донецкой и Луганской областях. Эти обстоятельства подтверждались справками воинской части.

Также было установлено, что в соответствии с постановлением Кабинета Министров №168 и приказом Администрации Государственной пограничной службы №628-АГ начальником штаба были составлены рапорты о выплате военнослужащему дополнительного вознаграждения в размере 70 тысяч гривен за полный период декабря 2022 года и января 2023 года.

Вместе с тем приказами воинской части было принято решение выплатить ему базовое дополнительное вознаграждение в размере 30 тысяч гривен за декабрь 2022 года и январь 2023 года, а также дополнительно 20 322,58 гривны лишь за девять суток участия в боевых действиях в декабре 2022 года.

В материалах дела также содержались выдержки из боевых распоряжений за соответствующие периоды декабря 2022 года и января 2023 года, которые подтверждали выполнение военнослужащим боевых задач. Истец настаивал, что при наличии указанных документов он имел право на выплату повышенного дополнительного вознаграждения за весь подтверждённый период участия в боевых действиях и мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны.

Решения судов первой и апелляционной инстанций

Хмельницкий окружной административный суд решением от 19 апреля 2024 года, которое оставил без изменений Седьмой апелляционный административный суд, иск удовлетворил.

Суды признали противоправным частичное нерешение воинской частью вопроса о выплате военнослужащему повышенного дополнительного вознаграждения в соответствии с постановлением Кабинета Министров №168 за все дни его участия в боевых действиях либо обеспечении мероприятий по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооружённой агрессии в декабре 2022 года и январе 2023 года в соответствии с рапортами начальника штаба пограничного отряда.

Также суды обязали воинскую часть произвести выплату повышенного дополнительного вознаграждения за все подтверждённые дни участия военнослужащего в боевых действиях и мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны в декабре 2022 года и январе 2023 года с учётом сумм, которые уже были выплачены.

Обосновывая свои решения, суд первой инстанции, с выводами которого согласился апелляционный суд, исходил из положений постановления Кабинета Министров №168, Отдельного поручения Министра обороны Украины от 23 июня 2022 года №912/з/29 и подпункта 3 пункта 3 приказа Администрации Государственной пограничной службы №628-АГ.

Суды установили, что рапорты о выплате повышенного дополнительного вознаграждения были исполнены воинской частью лишь частично. При этом ответчик не представил надлежащих доказательств, которые опровергали бы сведения, изложенные в документах, представленных истцом, в частности относительно его участия в боевых действиях и выполнении соответствующих мероприятий.

Суды указали, что достоверность документов, подтверждающих участие военнослужащего в боевых действиях либо мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, может быть поставлена под сомнение лишь при наличии прямых и надлежащих доказательств недостоверности сведений о таком участии. Таких доказательств ответчик не представил.

Правовые выводы Верховного Суда

Пересматривая дело №560/965/24 в кассационном порядке, Верховный Суд отметил, что спор возник в связи с невыплатой военнослужащему Государственной пограничной службы увеличенного до 100 тысяч гривен дополнительного вознаграждения, предусмотренного пунктом 1 постановления Кабинета Министров №168.

Суд подробно проанализировал законодательное регулирование спорных правоотношений, в частности положения Законов Украины «О государственной границе Украины», «О Государственной пограничной службе Украины», «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», постановления Кабинета Министров №168, а также приказа Администрации Государственной пограничной службы №628-АГ.

Верховный Суд обратил внимание, что именно постановление Кабинета Министров №168 определяет основания возникновения права военнослужащего на повышенное дополнительное вознаграждение, тогда как приказ Администрации Государственной пограничной службы устанавливает порядок его документального подтверждения и процедуру выплаты.

Коллегия судей указала, что уже сформулировала соответствующие правовые выводы в постановлении от 26 февраля 2025 года по делу №560/3312/23. Верховный Суд подчеркнул, что пункт 2-1 постановления Кабинета Министров №168 наделяет руководителей соответствующих министерств и государственных органов полномочиями определять лишь порядок и условия выплаты дополнительного вознаграждения, но не изменять основания возникновения права на его получение.

Под «условиями» следует понимать перечень документов, подтверждающих наличие предусмотренных постановлением Кабинета Министров оснований для выплаты вознаграждения, а под «порядком» — процедуру рассмотрения таких документов, принятия решения о назначении выплаты либо отказе в ней. При этом ни порядок, ни условия не могут изменять, ограничивать или расширять основания, установленные нормативно-правовым актом более высокой юридической силы.

Верховный Суд подчеркнул, что постановление Кабинета Министров №168 предусматривает два самостоятельных основания для выплаты повышенного дополнительного вознаграждения: непосредственное участие в боевых действиях либо обеспечение осуществления мероприятий по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооружённой агрессии непосредственно в районах проведения таких мероприятий.

Первое основание предусматривает участие в боевых столкновениях с противником, тогда как второе связано с обеспечением соответствующих мероприятий в районах их проведения и не требует обязательного непосредственного боевого столкновения, хотя и не исключает его.

Верховный Суд указал, что дополнение оснований для выплаты повышенного дополнительного вознаграждения требованиями об обязательном «огневом поражении» либо «непосредственном столкновении с противником» во всех случаях фактически изменяет содержание постановления Кабинета Министров №168. Такие требования не являются условиями либо порядком выплаты вознаграждения, а фактически сужают определённые правительством основания возникновения права военнослужащего на его получение.

Суд подчеркнул, что акты более низкой юридической силы не могут изменять либо ограничивать положения нормативно-правового акта более высокой юридической силы. Поэтому в случае коллизии между постановлением Кабинета Министров №168 и приказом Администрации Государственной пограничной службы применению подлежат положения постановления Кабинета Министров.

Кроме того, Верховный Суд обратил внимание на собственный правовой вывод, изложенный в постановлении от 6 августа 2024 года по делу №360/290/23, согласно которому подтверждение непосредственного участия военнослужащего в боевых действиях либо соответствующих мероприятиях осуществляется на основании совокупности сведений, содержащихся в предусмотренных приказом документах. При этом перечень документов, определённый пунктом 3 приказа №628-АГ, является альтернативным и не требует обязательного наличия всех документов одновременно.

Применяя указанные правовые подходы к обстоятельствам данного дела, Верховный Суд установил, что военнослужащий проходил службу в соответствующем пограничном отряде и в период с 24 февраля 2022 года по 4 апреля 2023 года непосредственно принимал участие в боевых действиях либо обеспечении мероприятий по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию военной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

Эти обстоятельства подтверждались справками воинской части, рапортами начальника штаба о выплате дополнительного вознаграждения за декабрь 2022 года и январь 2023 года, а также выдержками из боевых распоряжений, представленными в соответствии с требованиями приказа №628-АГ.

Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций о том, что ответчик не доказал надлежащими доказательствами правомерность выплаты военнослужащему дополнительного вознаграждения в меньшем размере. Материалы дела подтверждали, что составленные начальником штаба рапорты о выплате повышенного вознаграждения были исполнены лишь частично, тогда как доказательств недостоверности документов, подтверждавших участие военнослужащего в боевых действиях либо мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, ответчик не представил.

Вместе с тем Верховный Суд пришёл к выводу, что суды первой и апелляционной инстанций допустили неправильное применение норм материального права в мотивировочной части своих решений. В частности, они не применили иные положения приказа №628-АГ, которые подлежали применению при определении соотношения его норм с постановлением Кабинета Министров №168, а также безосновательно применили Отдельное поручение Министра обороны Украины, которое не регулирует спорные правоотношения относительно военнослужащих Государственной пограничной службы.

Верховный Суд также отклонил доводы воинской части о нарушении судами сроков обращения истца в суд. Суд указал, что ответчик не поднимал этот вопрос при рассмотрении дела судами первой и апелляционной инстанций, а потому соответствующие доводы не были предметом их исследования и не стали основанием для открытия кассационного производства.

В итоге Верховный Суд пришёл к выводу, что суды предыдущих инстанций правильно разрешили спор по существу и установили все обстоятельства, необходимые для его разрешения. Вместе с тем допущенные ими ошибки в применении норм материального права не повлияли на законность результата рассмотрения дела.

С учётом этого Верховный Суд изменил решение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда лишь в части мотивов удовлетворения иска, изложив мотивировочные части судебных решений в редакции своего постановления. В остальной части решения судов первой и апелляционной инстанций оставлены без изменений.

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