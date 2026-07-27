ТЦК объявил в розыск, несмотря на отсрочку: мужчина добился отмены штрафа в размере 17 000 грн и выиграл дело о возмещении морального ущерба

Суд признал неправомерным внесение информации в реестр, отменил штраф ТЦК и присудил истцу 5 000 гривен в качестве компенсации морального ущерба.

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Одесский окружной административный суд частично удовлетворил иск гражданина к территориальным центрам комплектования и социальной поддержки, подразделениям Национальной полиции и другим ответчикам. Суд признал незаконными отдельные действия ТЦК, отменил штраф в размере 17 000 гривен, обязал повторно рассмотреть обращение истца и присудил ему 5 000 гривен в качестве компенсации морального вреда.

В чем заключался спор

Гражданин обратился в суд с иском, в котором просил признать противоправным бездействие территориального центра комплектования и социальной поддержки, заключавшееся в незаконном инициировании статуса «в розыске» в отношении него при наличии действующей отсрочки от мобилизации, непринятии мер по отмене этого статуса в течение около 100 дней (с 22 декабря 2025 года по 31 марта 2026 года включительно) и непредставлении ответа на заявление от 11 февраля 2026 года в установленный законом срок.

Истец также просил обязать соответствующий территориальный центр комплектования и социальной поддержки предоставить письменный ответ относительно правовых оснований для возбуждения розыска, сохранения статуса и снятия с розыска; признать противоправным бездействие Главного управления Национальной полиции в Одесской области в части непредставления ответа на обращение от 11 февраля 2026 года и незаконного хранения недостоверных сведений в базе розыска в течение указанного периода; обязать Главное управление Национальной полиции в Одесской области предоставить ответ по существу обращения.

Кроме того, истец просил признать незаконным и отменить протокол № 5173 от 28 марта 2026 года, составленный должностным лицом территориального центра комплектования и социальной поддержки, как составленный в результате незаконного розыска и при отсутствии состава административного правонарушения (имеется действующая отсрочка от мобилизации в соответствии с пунктом 5 части первой статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» как единственного опекуна ребенка с инвалидностью подгруппы А, место жительства не изменялось); признать противоправным и отменить постановление № R453789 от 31 марта 2026 года о наложении штрафа в размере 17 000 гривен на основании истечения срока давности, нарушения подведомственности, отсутствия факта правонарушения, отсутствия вины, наличия отсрочки и процессуальных нарушений; признать противоправным и отменить решение (приказ) о постановке истца на воинский учет в другом территориальном центре комплектования и социальной поддержки без законных оснований и без письменного согласия; взыскать моральный ущерб с нескольких ответчиков в различных размерах.

Истец обосновывал свои требования тем, что статус «в розыске» был инициирован 22 декабря 2025 года, несмотря на наличие отсрочки, сохранялся в течение длительного времени, заявление от 11 февраля 2026 года не было рассмотрено по существу, справка о статусе внутренне перемещенного лица, послужившая основанием для розыска, была аннулирована ранее, а постановление о штрафе вынесено после истечения сроков давности, предусмотренных частью девятой статьи 38 и пунктом 7 части первой статьи 247 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Медицинским заключением от 17 марта 2026 года установлены диагнозы «расстройство адаптации (реакция на тяжелый стресс)» и «артериальная гипертензия», которые истец связывал с правовой неопределенностью.

Ответчики в своих отзывах возражали против иска, в частности в отношении действий полиции (доставка, а не задержание) и отсутствия оснований для возмещения морального вреда.

Что решил суд

Одесский окружной административный суд по делу № 420/9865/26 принял решение удовлетворить административный иск частично.

Суд признал противоправными действия территориального центра комплектования и социальной поддержки по внесению в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов информации о нарушении истцом правил воинского учета.

Суд признал противоправными действия территориального центра комплектования и социальной поддержки по нерассмотрению заявления истца от 11 февраля 2026 года и обязал рассмотреть указанное заявление в соответствии с положениями Закона Украины «Об обращениях граждан».

Суд признал противоправными действия Главного управления Национальной полиции в Одесской области по нерассмотрению заявления истца от 11 февраля 2026 года и обязал рассмотреть указанное заявление в соответствии с положениями Закона Украины «Об обращениях граждан».

Суд признал противоправным и отменил постановление № R453789 от 31 марта 2026 года территориального центра комплектования и социальной поддержки о наложении на истца штрафа в размере 17 000 гривен.

Суд признал противоправным решение (приказ) территориального центра комплектования и социальной поддержки о постановке истца на воинский учет в другом территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Суд взыскал с территориального центра комплектования и социальной поддержки в пользу истца моральный ущерб в размере 5 000 гривен.

В остальной части исковых требований отказано.

Суд отметил, что в соответствии с частью второй статьи 77 Кодекса административного судопроизводства Украины в административных делах о противоправности решений, действий или бездействия субъекта властных полномочий обязанность доказывания правомерности своего решения, действия или бездействия возлагается на ответчика. Суд установил противоправность внесения информации о нарушении правил воинского учета, нерассмотрения заявлений, вынесения постановления о штрафе по истечении срока давности и решения об изменении места воинского учета без надлежащих оснований. Что касается морального вреда, то суд, учитывая практику Верховного Суда (в частности, постановление от 10.04.2019 по делу № 464/3789/17 о критериях возмещения морального вреда, причиненного органами государственной власти) и имеющиеся доказательства (медицинское заключение), счел справедливым и разумным размер в 5 000 гривен, взысканный с территориального центра комплектования и социальной поддержки, действия которого повлекли дальнейшее развитие событий. Требования в отношении других ответчиков в части морального вреда и отмены протокола в полном объеме не подлежали удовлетворению из-за отсутствия надлежащих доказательств противоправности их действий.

Решение вступает в законную силу в порядке и в сроки, установленные статьёй 255 Кодекса административного судопроизводства Украины, и может быть обжаловано в порядке и в сроки, установленные статьями 293, 295 Кодекса административного судопроизводства Украины.

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