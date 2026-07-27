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Сохранится ли в Харькове бесплатный проезд в коммунальном транспорте — ответ Игоря Терехова

17:09, 27 июля 2026 29
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Игорь Терехов сообщил, что будет с ценой на проезд в коммунальном транспорте Харькова.
Сохранится ли в Харькове бесплатный проезд в коммунальном транспорте — ответ Игоря Терехова
Фото: zn.ua
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Городские власти Харькова пока планируют сохранить бесплатный проезд в коммунальном транспорте — в метрополитене, автобусах, троллейбусах и трамваях. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов в интервью «Радио Свобода».

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«Тяжело? Да, тяжело, но это необходимо. Потому что человек, который получает 3,5 тысячи гривен пенсии, и точка, он же не может сегодня позволить себе очень многое. И вообще, наш метрополитен — это основное укрытие, как можно брать за это деньги.

И кто бы что ни говорил, кто бы как ни критиковал, спросите людей, нужно это или не нужно. Я считаю — и это мое глубокое убеждение, и я буду на этом стоять — пока у нас есть такие возможности, у нас будет бесплатный проезд», — сказал он.

По словам Терехова, после войны городские власти будут думать, как сделать так, чтобы для харьковчан, переживших ужасы войны, проезд оставался бесплатным.

«Будем стараться. Я вижу, что сегодня, и это объективно, растут цены на энергоносители, растут цены на транспорт.

Скажите мне, пожалуйста, как человек, который получает 3,5 тысячи гривен в месяц, может позволить себе проезд за 30 гривен? Сколько же он сможет ездить? Или нужно, чтобы он ходил пешком? Ну мы что, нелюди?», — добавил он.

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Харьков

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