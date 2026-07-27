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Почти треть общин Украины не ввела туристический сбор – в ГНС объяснили, что планируют изменить

16:55, 27 июля 2026 50
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ГНС работает над расширением практики введения туристического сбора и усилением сотрудничества с общинами.
Почти треть общин Украины не ввела туристический сбор – в ГНС объяснили, что планируют изменить
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Государственная налоговая служба планирует расширить практику введения туристического сбора в украинских громадах, поскольку эти поступления остаются на местах и могут направляться на развитие территорий. Об этом сообщила Глава ГНС Леся Карнаух по итогам встречи с руководителем Государственного агентства развития туризма Украины Наталией Табакой.

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По словам Карнаух, всё больше украинцев выбирают путешествия по стране, что способствует развитию внутреннего туризма и поддержке местной экономики.

В то же время она обратила внимание на роль туристического сбора, который уплачивается во время проживания в гостиницах, усадьбах и других объектах размещения. Эти средства поступают непосредственно в бюджеты громад и могут использоваться для их развития, поэтому ГНС заинтересована в том, чтобы больше громад применяли этот механизм.

«По итогам I полугодия 2026 года в местные бюджеты поступило 174,9 млн грн туристического сбора. Рост по сравнению с прошлым годом составил 22,6 %. В общей сложности туристический сбор уплатили более 6,1 тыс. плательщиков», – добавила Леся Карнаух.

Она подчеркнула, что потенциал поступлений от туристического сбора далеко не исчерпан. Поэтому ГНС ищет новые механизмы тесного взаимодействия с местными властями и представителями туристической отрасли. В условиях децентрализации именно громады должны быть наиболее заинтересованы в расширении круга налоговых агентов и увеличении поступлений, которые будут работать на развитие местной туристической инфраструктуры.

«Поскольку, по оценкам специалистов, 20–30 % рынка работает «в тени», это означает, что громады недополучают средства на реализацию собственных проектов», – сказала глава ГНС.

Она рассказала, что недавно ГНС начала пилотный проект по совершенствованию администрирования туристического сбора в четырёх громадах Хмельницкой и Черновицкой областей. Это регулярный обмен данными, совместная аналитика, разъяснительная работа, методическая поддержка и создание системы мониторинга эффективности.

«И я знаю, что этим опытом уже заинтересовались другие громады. Ведь это прежде всего их деньги. Поэтому мы работаем над тем, чтобы количество громад, которые до сих пор не ввели туристический сбор, сокращалось. Ведь сегодня таких почти треть от общего количества», – добавила она.

Налоговая служба стремится максимально помочь громадам сделать этот процесс прозрачным. Качественная аналитика, информация о начисленных и уплаченных суммах, налоговом долге, льготах, переплатах и других показателях – это то, что ГНС всегда готова предоставлять громадам.

Леся Карнаух отметила, что одним из направлений работы является обеспечение одинаковых условий для всех субъектов, предоставляющих услуги по временному размещению. По её словам, это должно способствовать добросовестной конкуренции, поддержке легального бизнеса и увеличению поступлений в бюджеты громад. В этом контексте она отметила важность сотрудничества между ГНС и Государственным агентством развития туризма Украины.

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налоговая Украина ГНС

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