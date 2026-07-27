До 1 августа необходимо уплатить налоговые обязательства по результатам годового декларирования — ГНС

Для доходов, полученных в 2025 году, последним днем своевременной уплаты является 31 июля 2026 года.

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Главное управление ГНС в Киевской области напомнило, что в соответствии с п.179.7 ст.179 Налогового кодекса Украины физическое лицо самостоятельно уплачивает сумму налогового обязательства, указанную в декларации об имущественном состоянии и доходах, до 1 августа года, следующего за отчетным.

Для доходов, полученных в 2025 году, последним днем своевременной уплаты является 31 июля 2026 года. Не стоит откладывать платеж на последний день, поскольку банковские операции могут потребовать дополнительного времени для зачисления средств.

В ГНС подчеркнули, что уплачивать налоги необходимо по месту своего налогового адреса (регистрации) на соответствующие казначейские счета. При оформлении платежного документа важно правильно указать код классификации доходов бюджета, поскольку от этого зависит зачисление средств в соответствующий бюджет.

Для доходов, задекларированных по результатам годового декларирования, применяются следующие коды:

11010500 — налог на доходы физических лиц, уплачиваемый физическими лицами по результатам годового декларирования;

11011001 — военный сбор, уплачиваемый по результатам декларирования.

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