Румыния высылает дипломата РФ после того, как «шахеды» нарушали румынское воздушное пространство

МИД Румынии также вызвал в Бухарест для консультаций своего посла в РФ.

Фото: MAE

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Румыния объявила сотрудника посольства РФ персоной нон грата после серии нарушений своего воздушного пространства российскими беспилотниками. У российского дипломата есть пять дней, чтобы покинуть территорию страны. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Румынии.

В ведомстве отметили, что по распоряжению главы МИД Оаны Цою посол России в Бухаресте Владимир Липаев был вызван в министерство.

Поводом стали неоднократные нарушения воздушного пространства страны в период с 24 по 26 июля, когда румынские военные сбили три беспилотника, незаконно проникших на территорию государства.

Во время встречи российскому дипломату продемонстрировали фрагменты одного из уничтоженных дронов.

Как подчеркнули в МИД, расследование прокуратуры официально подтвердило, что обнаруженные компоненты имеют российское происхождение.

Румынская сторона выразила решительный протест в связи с нарушениями воздушного пространства и заявила, что ответственность за произошедшие инциденты полностью лежит на РФ.

По итогам встречи российскому послу была вручена официальная вербальная нота. В документе говорится, что один из сотрудников дипломатической миссии РФ в Бухаресте объявлен персоной нон грата и обязан покинуть территорию Румынии в течение пяти дней.

Кроме того, МИД Румынии вызвал в Бухарест для консультаций своего посла в РФ.

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