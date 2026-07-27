Перевод военных через «Армия+»: кто может подать рапорт и какие условия действуют

Изменить место службы можно только между военными частями, участвующими в программе, и только в пределах своего армейского корпуса.

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Военнослужащие отдельных подразделений 16-го и 19-го армейских корпусов ВСУ получили возможность подавать рапорты на перевод в другие воинские части через приложение «Армия+». В Министерстве обороны объяснили условия участия в программе и порядок оформления заявки.

Новый механизм позволяет военным менять место службы в пределах своего армейского корпуса через цифровой сервис. В Минобороны отмечают, что такая процедура должна сделать переводы более прозрачными и одновременно сохранить управляемость военных подразделений.

Подать рапорт могут военнослужащие, которые соответствуют нескольким условиям:

проходят службу в воинских частях 16-го или 19-го армейского корпуса, участвующих в программе;

находятся в постоянном составе или оперативном подчинении соответствующего корпуса;

имеют звание от солдата до старшего сержанта включительно;

не занимают офицерские должности;

не находятся в статусе самовольного оставления части (СЗЧ).

Перевод возможен только между воинскими частями, участвующими в программе, и в пределах одного армейского корпуса. Также действуют установленные сроки рассмотрения заявлений и ежемесячные лимиты на количество переводов.

Для подачи рапорта военнослужащему необходимо в приложении «Армия+» выбрать документ «В пределах корпуса ВСУ», после чего:

указать причину перевода;

указать номер своей воинской части и части, куда планируется перевод;

при необходимости добавить информацию о подразделении;

указать воинское звание и должность;

подтвердить соответствие условиям программы;

оставить контактный номер телефона;

проверить данные и подписать рапорт электронной подписью.

После подачи документ автоматически поступает в службу персонала Министерства обороны. Статус заявки можно отслеживать непосредственно в приложении.

Рассмотрение рапорта длится до 29 календарных дней. В этот период военнослужащий продолжает службу в своей части. Если все условия выполнены, на 30-й день оформляется распоряжение о перемещении, а в приложении появляется статус «Согласовано».

В Минобороны также подчеркнули, что рекомендательное письмо от воинской части, в которую планируется перевод, для подачи рапорта не требуется. При этом военнослужащий может заранее связаться с выбранным подразделением, узнать о доступных должностях и получить отношение.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», новые контракты на военную службу доступны не для всех категорий военнослужащих. С 16 июня в Украине продолжается кампания по заключению новых контрактов на прохождение военной службы в Силах обороны. Они предусматривают определенные сроки службы и гарантируют отсрочку от мобилизации после увольнения.

Вместе с тем возможность заключить пехотно-штурмовой контракт имеют не все военнослужащие.