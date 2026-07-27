Оклады от 22 до 37 тысяч гривен: ВАКС сообщил о наличии 9 вакантных должностей

Вакансии открыты по юридическому направлению, а также в сферах ИТ, коммуникаций, внутреннего аудита и документационного обеспечения.

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Высший антикоррупционный суд сообщил, что продолжает отбор кандидатов на вакантные должности.

В настоящее время открыто 9 вакансий — по юридическому направлению, а также в сферах ИТ, коммуникаций, внутреннего аудита и документационного обеспечения.

Конечные сроки подачи резюме:

До 31 июля 2026 года — должности в сферах ИТ, коммуникаций, внутреннего аудита и канцелярии (осталось всего 5 дней!).

До 3 августа 2026 года — должности судебных распорядителей и секретаря судебного заседания.

Что мы предлагаем:

надбавки и премии в соответствии с законодательством о государственной службе;

ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 календарных дней с денежной помощью;

медицинское обслуживание в учреждениях Государственного управления делами;

возможности для профессионального обучения и развития.

На период действия военного положения назначение на должности осуществляется без конкурсного отбора (на срок до проведения конкурса после войны или до истечения 12 месяцев со дня отмены военного положения).

Открыты следующие вакансии:

Ведущий специалист отдела коммуникаций

Главный специалист отдела технической поддержки управления информационных технологий и защиты информации

Главный специалист сектора киберзащиты управления информационных технологий и защиты информации

Ведущий специалист отдела обеспечения функционирования автоматизированной системы и электронного суда управления документооборота и организационного обеспечения

Ведущий специалист отдела документационного обеспечения (канцелярия суда) управления документооборота и организационного обеспечения

Главный специалист сектора внутреннего аудита

Старший судебный распорядитель отдела судебных распорядителей

Судебный распорядитель отдела судебных распорядителей

Секретарь судебного заседания управления обеспечения судебного процесса

Что предлагает ВАКС:

Личное участие в обеспечении функций, имеющих значение для евроинтеграционного процесса Украины

Работу рядом с опытными специалистами в сфере правосудия

Стабильность государственной службы и социальные гарантии

Достойную оплату труда (оклад главного специалиста — 37939 грн, ведущего специалиста — 29184 грн, судебного распорядителя — 22449 грн)

Оплачиваемый отпуск от 30 календарных дней в год с денежной помощью

Медицинское обслуживание в учреждениях Государственного управления делами

Резюме необходимо отправлять на [email protected], указав желаемую должность и контактные данные (телефон, email).

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