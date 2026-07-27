  1. В Украине

Оклады от 22 до 37 тысяч гривен: ВАКС сообщил о наличии 9 вакантных должностей

18:29, 27 июля 2026 79
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Вакансии открыты по юридическому направлению, а также в сферах ИТ, коммуникаций, внутреннего аудита и документационного обеспечения.
Оклады от 22 до 37 тысяч гривен: ВАКС сообщил о наличии 9 вакантных должностей
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший антикоррупционный суд сообщил, что продолжает отбор кандидатов на вакантные должности.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В настоящее время открыто 9 вакансий — по юридическому направлению, а также в сферах ИТ, коммуникаций, внутреннего аудита и документационного обеспечения.

Конечные сроки подачи резюме:

  • До 31 июля 2026 года — должности в сферах ИТ, коммуникаций, внутреннего аудита и канцелярии (осталось всего 5 дней!).
  • До 3 августа 2026 года — должности судебных распорядителей и секретаря судебного заседания.

Что мы предлагаем:

  • надбавки и премии в соответствии с законодательством о государственной службе;
  • ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 календарных дней с денежной помощью;
  • медицинское обслуживание в учреждениях Государственного управления делами;
  • возможности для профессионального обучения и развития.

На период действия военного положения назначение на должности осуществляется без конкурсного отбора (на срок до проведения конкурса после войны или до истечения 12 месяцев со дня отмены военного положения).

Открыты следующие вакансии:

  • Ведущий специалист отдела коммуникаций
  • Главный специалист отдела технической поддержки управления информационных технологий и защиты информации
  • Главный специалист сектора киберзащиты управления информационных технологий и защиты информации
  • Ведущий специалист отдела обеспечения функционирования автоматизированной системы и электронного суда управления документооборота и организационного обеспечения
  • Ведущий специалист отдела документационного обеспечения (канцелярия суда) управления документооборота и организационного обеспечения
  • Главный специалист сектора внутреннего аудита
  • Старший судебный распорядитель отдела судебных распорядителей
  • Судебный распорядитель отдела судебных распорядителей
  • Секретарь судебного заседания управления обеспечения судебного процесса

Что предлагает ВАКС:

  • Личное участие в обеспечении функций, имеющих значение для евроинтеграционного процесса Украины
  • Работу рядом с опытными специалистами в сфере правосудия
  • Стабильность государственной службы и социальные гарантии
  • Достойную оплату труда (оклад главного специалиста — 37939 грн, ведущего специалиста — 29184 грн, судебного распорядителя — 22449 грн)
  • Оплачиваемый отпуск от 30 календарных дней в год с денежной помощью
  • Медицинское обслуживание в учреждениях Государственного управления делами

Резюме необходимо отправлять на [email protected], указав желаемую должность и контактные данные (телефон, email).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд ВАКС вакансии

Популярные новости

Мужчину остановили, провели «экспресс-ВВК» и сразу отправили в часть: что решил суд по делу о мобилизации за сутки

Мужчину остановили, провели «экспресс-ВВК» и сразу отправили в часть: что решил суд по делу о мобилизации за сутки

16:01, 26 июля 2026 11k
Спор из-за забора между соседями: Верховный Суд объяснил, какие обстоятельства не нужно выяснять для разрешения дела

Спор из-за забора между соседями: Верховный Суд объяснил, какие обстоятельства не нужно выяснять для разрешения дела

17:13, 26 июля 2026 9k
После ДТП алкоголя не обнаружили, но через семь месяцев появились 3,71 промилле: военному отказали в выплате по инвалидности

После ДТП алкоголя не обнаружили, но через семь месяцев появились 3,71 промилле: военному отказали в выплате по инвалидности

09:24, 25 июля 2026 18k
Ради отсрочки сына женщина изменила группу инвалидности с помощью Photoshop и корректора: суд вынес приговор

Ради отсрочки сына женщина изменила группу инвалидности с помощью Photoshop и корректора: суд вынес приговор

17:49, 26 июля 2026 7k
Верховный Суд объяснил, когда штраф за непредъявление документов водителем подлежит отмене

Верховный Суд объяснил, когда штраф за непредъявление документов водителем подлежит отмене

19:19, 26 июля 2026 6k
Мужчину задержали во время отдыха, а на следующий день мобилизовали: суд выявил нарушения при прохождении ВВК

Мужчину задержали во время отдыха, а на следующий день мобилизовали: суд выявил нарушения при прохождении ВВК

08:33, 27 июля 2026 6k

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Рассчитаться за аренду квартиры в ЕС гривневой картой становится все сложнее из-за устаревших лимитов НБУ

Дискриминация гривневых счетов: как валютные ограничения НБУ усложняют аренду жилья украинцам за рубежом.

Дайджест кредитных споров: как суды проверяют SMS-подписи, почему отказывают во взыскании комиссий и как ограничивают процентные ставки

Взыскание кредитного долга во время военного положения: анализ судебных решений по защите прав потребителей.

Виктор Ляшко – министр здравоохранения Украины: полная биография и профессиональный путь

После повторного назначения в июле 2026 года Виктор Ляшко продолжил возглавлять Министерство здравоохранения, оставшись одним из немногих членов правительства, которые сохранили свои должности в обновленном составе Кабинета Министров Украины.

Бесплатные продукты для военных госпиталей: когда налоговая накладная не требуется

Если благотворительная помощь передается определенным законом учреждениям здравоохранения для нужд обороны, налоговая накладная не составляется.

Иван Выговский, министр внутренних дел Украины: карьерный путь в правительство

Иван Выговский возглавил Министерство внутренних дел Украины после многолетней работы в системе правоохранительных органов.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]