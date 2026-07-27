Кабмин одобрил проект нового Таможенного кодекса

Сергей Корецкий заявил, что новая редакция Таможенного кодекса должна обеспечить трансформацию украинской таможни в современную систему безопасности европейского образца.

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В понедельник, 27 июля, Кабинет Министров повторно одобрил этот проект нового Таможенного кодекса и внес его в Верховную Раду. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Он подчеркнул, что это один из ключевых законопроектов в процессе европейской интеграции.

«Рассчитываю на эффективную и продуктивную работу над документом совместно с народными депутатами по каждой его норме.

Новая редакция Таможенного кодекса должна обеспечить трансформацию украинской таможни в современную систему безопасности европейского образца», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Украине готовят новый Таможенный кодекс для гармонизации с правом ЕС.

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