В Украине готовят новый Таможенный кодекс для гармонизации с правом ЕС: что предусматривает законопроект

Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде проект нового Таможенного кодекса Украины, который должен гармонизировать украинское таможенное законодательство с правом Европейского Союза и стать одним из ключевых шагов на пути членства Украины в ЕС.

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Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде проект нового Таможенного кодекса Украины №15295. Инициатором законопроекта выступила премьер-министр Юлия Свириденко. На данный момент текст документа на сайте парламента еще не опубликован.

Постоянный представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде сообщил, что законопроект направлен на обеспечение соответствия Таможенного кодекса Украины положениям актов права Европейского Союза в таможенной сфере. Это необходимо для выполнения требований, предъявляемых к Украине как к государству-кандидату на вступление в ЕС.

Отмечается, что положения проекта Кодекса основаны, в частности, на нормах Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) №952/2013 от 9 октября 2013 года об установлении Таможенного кодекса Союза, Делегированного регламента Комиссии (ЕС) №2015/2446 от 28 июля 2015 года, Имплементационного регламента Комиссии (ЕС) №2015/2447 от 24 ноября 2015 года, Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) №2022/2399 о создании единого окна Европейского Союза для таможни, Регламента Совета (ЕС) №1186/2009 об установлении в Сообществе системы освобождений от уплаты пошлин, а также Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) №608/2013 об обеспечении таможенными органами соблюдения прав интеллектуальной собственности.

Все указанные акты включены в перечень законодательства ЕС в рамках переговорной главы 29 «Таможенный союз».

Согласно обнародованной информации, проект нового Таможенного кодекса имеет следующую структуру:

разделы I–IX соответствуют структуре Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) №952/2013 об установлении Таможенного кодекса Союза на уровне разделов и глав;

разделы X–XI построены в соответствии со структурой Регламента Совета (ЕС) №1186/2009 об установлении системы освобождений от уплаты пошлин и Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) №608/2013 о защите прав интеллектуальной собственности таможенными органами;

разделы XII–XV охватывают положения национального уровня, в частности вопросы перевозки товаров физическими лицами, таможенной статистики, нарушений таможенных правил и деятельности таможенных органов;

разделы XVI–XVII содержат переходные и заключительные положения, необходимые для обеспечения функционирования отдельных процессов до приобретения Украиной членства в Европейском Союзе, а также на период действия военного положения.

Таким образом, новый Таможенный кодекс должен стать одним из ключевых элементов адаптации украинского таможенного законодательства к нормам ЕС в рамках переговорного процесса по вступлению Украины в Евросоюз.

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