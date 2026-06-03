  1. В Украине

В Украине готовят новый Таможенный кодекс для гармонизации с правом ЕС: что предусматривает законопроект

21:25, 3 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде проект нового Таможенного кодекса Украины, который должен гармонизировать украинское таможенное законодательство с правом Европейского Союза и стать одним из ключевых шагов на пути членства Украины в ЕС.
В Украине готовят новый Таможенный кодекс для гармонизации с правом ЕС: что предусматривает законопроект
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде проект нового Таможенного кодекса Украины №15295. Инициатором законопроекта выступила премьер-министр Юлия Свириденко. На данный момент текст документа на сайте парламента еще не опубликован.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Постоянный представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде сообщил, что законопроект направлен на обеспечение соответствия Таможенного кодекса Украины положениям актов права Европейского Союза в таможенной сфере. Это необходимо для выполнения требований, предъявляемых к Украине как к государству-кандидату на вступление в ЕС.

Отмечается, что положения проекта Кодекса основаны, в частности, на нормах Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) №952/2013 от 9 октября 2013 года об установлении Таможенного кодекса Союза, Делегированного регламента Комиссии (ЕС) №2015/2446 от 28 июля 2015 года, Имплементационного регламента Комиссии (ЕС) №2015/2447 от 24 ноября 2015 года, Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) №2022/2399 о создании единого окна Европейского Союза для таможни, Регламента Совета (ЕС) №1186/2009 об установлении в Сообществе системы освобождений от уплаты пошлин, а также Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) №608/2013 об обеспечении таможенными органами соблюдения прав интеллектуальной собственности.

Все указанные акты включены в перечень законодательства ЕС в рамках переговорной главы 29 «Таможенный союз».

Согласно обнародованной информации, проект нового Таможенного кодекса имеет следующую структуру:

  • разделы I–IX соответствуют структуре Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) №952/2013 об установлении Таможенного кодекса Союза на уровне разделов и глав;
  • разделы X–XI построены в соответствии со структурой Регламента Совета (ЕС) №1186/2009 об установлении системы освобождений от уплаты пошлин и Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) №608/2013 о защите прав интеллектуальной собственности таможенными органами;
  • разделы XII–XV охватывают положения национального уровня, в частности вопросы перевозки товаров физическими лицами, таможенной статистики, нарушений таможенных правил и деятельности таможенных органов;
  • разделы XVI–XVII содержат переходные и заключительные положения, необходимые для обеспечения функционирования отдельных процессов до приобретения Украиной членства в Европейском Союзе, а также на период действия военного положения.

Таким образом, новый Таможенный кодекс должен стать одним из ключевых элементов адаптации украинского таможенного законодательства к нормам ЕС в рамках переговорного процесса по вступлению Украины в Евросоюз.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины Кабинет Министров Украины Украина таможня кодекс

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Верховный Суд подтвердил увольнение работника, который 3 месяца не выходил на работу из-за заблокированного аккаунта

Верховный Суд проверил увольнение за прогул и подтвердил: отсутствие на работе три месяца без доказательств уважительных причин является основанием для расторжения трудового договора.

Верховный Суд: Мобилизация отца не может отсрочить право ребенка на алименты

Верховный Суд подчеркнул, что в делах о взыскании алиментов суды должны учитывать право ребёнка на своевременное содержание, а не только факт прохождения ответчиком военной службы.

Владельцев Starlink обязали сообщать о передаче терминала: на уведомление государству дали 10 дней

Среди главных изменений — новые права для бизнеса, упрощенная регистрация оборудования и появление в Дії сервиса для контроля зарегистрированных терминалов.

Перед задержанием журналиста власти должны учитывать свободу прессы и интересы общественного порядка — ЕСПЧ

ЕСПЧ пришел к выводу, что задержание журналистки не отвечало насущной общественной потребности и не могло считаться необходимым в демократическом обществе.

Кому принадлежат технические этажи, колясочные и вестибюли в многоэтажках: позиция ВС

Сам факт размещения в помещении котельной еще не означает, что оно является общим имуществом совладельцев дома.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]