Верховный Суд объяснил, когда заключение ВВК не подтверждает пригодность к военной службе

Формальное наличие заключения ВВК не доказывает пригодность к службе, если медицинское освидетельствование проведено с нарушениями.

Источник фото: Суспільне

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд коллегией судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда отменил приговор и решение апелляционного суда в отношении мужчины, который был осужден к трем годам лишения свободы за уклонение от призыва во время мобилизации. Суд пришел к выводу, что сторона обвинения не доказала надлежащими и допустимыми доказательствами факт установления пригодности лица к военной службе в определенном законом порядке, а следовательно — и наличие в его действиях состава преступления, предусмотренного статьей 336 УК Украины.

Обстоятельства дела №446/407/24

Суды первой и апелляционной инстанций установили, что военнообязанный прошел военно-врачебную комиссию и был признан пригодным к военной службе. После этого ему вручили повестку на отправку в воинскую часть, однако он отказался ее получать и не прибыл в ТЦК и СП в установленное время.

За это районный суд признал мужчину виновным в уклонении от призыва во время мобилизации и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы. Апелляционный суд оставил приговор без изменений.

Позиция защиты

В кассационной жалобе защита настаивала, что ключевым вопросом по делу является соблюдение процедуры прохождения военно-врачебной комиссии.

Осужденный утверждал, что фактически не проходил осмотр у психиатра и офтальмолога. Эти обстоятельства подтвердили и допрошенные в суде врачи, которые сообщили, что не проводили его осмотр, не подписывали соответствующие записи в медицинских документах и не ставили печати.

В свою очередь председатель ВВК подтвердила, что обвиняемый не проходил осмотр у указанных специалистов. Также она признала, что отдельные записи и подписи в документах были внесены не теми врачами, которые должны были их оформлять.

Выводы Верховного Суда

Кассационный уголовный суд отметил, что надлежащее установление пригодности лица к военной службе по результатам ВВК является обязательной предпосылкой для дальнейших мобилизационных мероприятий, в частности вручения повестки и организации отправки в воинскую часть.

Суд обратил внимание, что во время рассмотрения уголовного производства сторона защиты последовательно ставила под сомнение соблюдение процедуры проведения ВВК и допустимость соответствующих документов в качестве доказательств.

При этом суды предыдущих инстанций фактически установили, что мужчина не прошел всех обязательных врачей, а отдельные записи в документах ВВК были недостоверными. Несмотря на это, они пришли к выводу о законности привлечения к уголовной ответственности лишь по той причине, что заключение ВВК формально существовало и не было отдельно отменено.

Коллегия судей не согласилась с таким подходом. Верховный Суд подчеркнул, что при рассмотрении уголовного производства суды обязаны самостоятельно оценивать относимость, допустимость и достоверность доказательств, на которых основывается обвинение, в частности документов ВВК. Такая оценка должна осуществляться независимо от того, были ли соответствующие документы обжалованы в административном порядке.

Верховный Суд пришел к выводу, что карта медицинского осмотра и справка ВВК не могут считаться надлежащими и допустимыми доказательствами в данном уголовном производстве, поскольку их содержание не подтверждает прохождение лицом предусмотренного законом медицинского осмотра в полном объеме.

По выводу КУС ВС, материалы дела не содержат надлежащих и допустимых доказательств того, что пригодность мужчины к военной службе была установлена в определенном законом порядке. Следовательно, сторона обвинения не доказала вне разумного сомнения наличие в его действиях состава преступления, предусмотренного статьей 336 УК Украины. Все сомнения относительно доказанности вины, напомнил Верховный Суд, должны толковаться в пользу лица.

В результате Верховный Суд отменил обвинительный приговор и постановление апелляционного суда, закрыл уголовное производство в связи с отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения и постановил освободить осужденного из-под стражи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.