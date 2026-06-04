Верховний Суд пояснив, коли висновок ВЛК не підтверджує придатність до військової служби

Формальна наявність висновку ВЛК не доводить придатність до служби, якщо медогляд проведено з порушеннями.

Джерело фото: Суспільне

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд колегією суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду скасував вирок та рішення апеляційного суду щодо чоловіка, якого було засуджено до трьох років позбавлення волі за ухилення від призову під час мобілізації. Суд дійшов висновку, що сторона обвинувачення не довела належними та допустимими доказами факт встановлення придатності особи до військової служби у визначеному законом порядку, а відтак — і наявність у її діях складу злочину, передбаченого статтею 336 КК України.

Обставини справи №446/407/24

Суди першої та апеляційної інстанцій встановили, що військовозобов’язаний пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до військової служби. Після цього йому вручили повістку на відправлення до військової частини, однак він відмовився її отримувати та не прибув до ТЦК та СП у визначений час.

За це районний суд визнав чоловіка винним в ухиленні від призову під час мобілізації та призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Апеляційний суд залишив вирок без змін.

Позиція захисту

У касаційній скарзі захист наполягав, що ключовим питанням у справі є дотримання процедури проходження військово-лікарської комісії.

Засуджений стверджував, що фактично не проходив огляд у психіатра та офтальмолога. Ці обставини підтвердили й допитані в суді лікарі, які повідомили, що не проводили його огляд, не підписували відповідні записи в медичних документах і не ставили печаток.

Своєю чергою голова ВЛК підтвердила, що обвинувачений не проходив огляд у зазначених спеціалістів. Також вона визнала, що окремі записи та підписи в документах були внесені не тими лікарями, які мали б їх оформлювати.

Висновки Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд зазначив, що належне встановлення придатності особи до військової служби за результатами ВЛК є обов’язковою передумовою для подальших мобілізаційних заходів, зокрема вручення повістки та організації відправлення до військової частини.

Суд звернув увагу, що під час розгляду кримінального провадження сторона захисту послідовно ставила під сумнів дотримання процедури проведення ВЛК та допустимість відповідних документів як доказів.

При цьому суди попередніх інстанцій фактично встановили, що чоловік не пройшов усіх обов’язкових лікарів, а окремі записи в документах ВЛК були недостовірними. Попри це вони дійшли висновку про законність притягнення до кримінальної відповідальності лише з тієї причини, що висновок ВЛК формально існував і не був окремо скасований.

Колегія суддів не погодилася з таким підходом. Верховний Суд наголосив, що під час розгляду кримінального провадження суди зобов’язані самостійно оцінювати належність, допустимість і достовірність доказів, на яких ґрунтується обвинувачення, зокрема документів ВЛК. Така оцінка має здійснюватися незалежно від того, чи були відповідні документи оскаржені в адміністративному порядку.

Верховний Суд дійшов висновку, що картка медичного огляду та довідка ВЛК не можуть вважатися належними і допустимими доказами у цьому кримінальному провадженні, оскільки їх зміст не підтверджує проходження особою передбаченого законом медичного огляду в повному обсязі.

За висновком ККС ВС, матеріали справи не містять належних і допустимих доказів того, що придатність чоловіка до військової служби була встановлена у визначеному законом порядку. Відтак сторона обвинувачення не довела поза розумним сумнівом наявність у його діях складу злочину, передбаченого статтею 336 КК України. Усі сумніви щодо доведеності вини, нагадав Верховний Суд, мають тлумачитися на користь особи.

У результаті Верховний Суд скасував обвинувальний вирок та ухвалу апеляційного суду, закрив кримінальне провадження через відсутність у діянні складу кримінального правопорушення і постановив звільнити засудженого з-під варти.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.