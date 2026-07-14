Верховна Рада посилила санкції проти фінансових установ РФ: що зміниться

Парламент прийнялв Постанову 15366 про затвердження рішення РНБО від 9 червня 2026 року.

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Верховна Рада 14 липня прийняла Постанову 15366 про затвердження рішення РНБО від 9 червня 2026 року. Відповідний проєкт акта було внесено Президентом України Володимиром Зеленським. «За» проголосували 312 народних депутатів.

Рішення РНБО стосується підтримки пропозиції Національного банку України щодо внесення змін до чинних секторальних санкцій проти фінансових установ Російської Федерації.

Зміни передбачають:

розширення переліку фінансових установ РФ, які підпадають під підсанкційні обмеження;

суттєве розширення спектру самих обмежувальних заходів (санкцій) для блокування фінансових можливостей агресора.

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