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Верховна Рада посилила санкції проти фінансових установ РФ: що зміниться

13:39, 14 липня 2026
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Парламент прийнялв Постанову 15366 про затвердження рішення РНБО від 9 червня 2026 року.
Верховна Рада посилила санкції проти фінансових установ РФ: що зміниться
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Верховна Рада 14 липня прийняла Постанову 15366 про затвердження рішення РНБО від 9 червня 2026 року. Відповідний проєкт акта було внесено Президентом України Володимиром Зеленським. «За» проголосували 312 народних депутатів.

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Рішення РНБО стосується підтримки пропозиції Національного банку України щодо внесення змін до чинних секторальних санкцій проти фінансових установ Російської Федерації.

Зміни передбачають:

  • розширення переліку фінансових установ РФ, які підпадають під підсанкційні обмеження;
  • суттєве розширення спектру самих обмежувальних заходів (санкцій) для блокування фінансових можливостей агресора.

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Верховна Рада України санкції Нацбанк війна банк

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