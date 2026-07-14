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Вступ до аспірантури: розпочалося тестування для випускників

12:27, 14 липня 2026
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Вступники мають набрати не менше ніж 300 балів за два блоки ЄВІ.
Вступ до аспірантури: розпочалося тестування для випускників
Фото: МОН
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У вівторок, 14 липня, стартувала основна сесія ЄВІ та ЄВВ для вступу до аспірантури. Про це повідомило Міністерство освіти і науки України.

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Вступники мають набрати не менше ніж 300 балів за два блоки ЄВІ (тест загальної навчальної компетентності та іноземна мова), щоб брати участь у конкурсному відборі.

Попереду ще один обовʼязковий етап — вступний іспит зі спеціальності в закладі вищої освіти. Саме його результат становить 60% конкурсного бала.

Що далі?

- до 7 серпня — оголошення результатів ЄВІ та ЄВВ;

- 7–25 серпня — подання заяв через електронний кабінет вступника в ЄДЕБО та реєстрація на вступний іспит зі спеціальності;

- 26 серпня – 7 вересня — вступні іспити зі спеціальності в закладах вищої освіти.

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МОН України

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