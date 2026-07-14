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Деяким домогосподарствам скасували плату за розподіл природного газу: кого це стосується

12:37, 14 липня 2026
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Також деяких українців звільнили від обов'язку щомісяця передавати оператору газорозподільної системи показання лічильника газу.
Деяким домогосподарствам скасували плату за розподіл природного газу: кого це стосується
Фото: 24tv.ua
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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила рішення, відповідно до якого побутовим споживачам, чиє житло було пошкоджене або знищене внаслідок збройної агресії РФ та не може використовуватися згідно з вимогами безпечної експлуатації, не нараховуватиметься плата за послугу розподілу природного газу.

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Крім того, рішенням передбачено:

  • ненарахування плати за технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирних будинків у випадках, визначених законодавством;
  • звільнення побутових споживачів від обов'язку щомісяця передавати оператору газорозподільної системи показання лічильника газу протягом періоду, коли споживання природного газу є неможливим і плата за його розподіл не нараховується.

Зазначається, що необхідність внесення змін була зумовлена тим, що нормативно-правові акти НКРЕКП потребували приведення у відповідність до Закону України № 4825-ІХ, оскільки плата за розподіл природного газу розраховується виходячи із замовленої річної потужності, а не фактичного споживання.

«Ухвалені зміни врегульовують необхідні механізми для реалізації норм Закону. Відтепер громадяни, які через наслідки війни не можуть користуватися природним газом через наявність небезпеки використання газового обладнання, не сплачуватимуть за послуги, які фактично не отримують», - заявили у Комісії.

Також там підкреслили, що постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного оприлюднення.

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газ комунальні послуги

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