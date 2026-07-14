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Без дроблення бізнесу та недобросовісної конкуренції: як уряд планує боротися з податковими схемами

11:51, 14 липня 2026
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Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що важливо перейти від фрагментованих зусиль до скоординованої співпраці та взаємодії.
Без дроблення бізнесу та недобросовісної конкуренції: як уряд планує боротися з податковими схемами
Фото: mof.gov.ua
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Міністр фінансів України Сергій Марченко провів робочу зустріч із учасниками Міжвідомчої робочої групи (МРГ) з питань детінізації економіки. Керівники Мінфіну, Державної податкової служби, Державної митної служби, Державної служби фінансового моніторингу та Бюро економічної безпеки обговорили стан виконання рішень, ухвалених за результатами першого засідання групи, яке відбулося під головуванням прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

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Мета МРГ – перейти від точкового реагування на окремі порушення до імплементації системних рішень, що унеможливлять зловживання і ухилення від оподаткування. Йдеться про формування прозорих і зрозумілих умов ведення бізнесу.

«Рішення, які напрацьовуються МРГ, покликані захистити чесний бізнес від недобросовісної конкуренції з боку тих, хто штучно мінімізує податкові зобов'язання і тим самим отримує неконкурентні переваги», - заявили у Мінфіні.

Там зазначили, що додаткові надходження до державного бюджету мають забезпечуватися насамперед завдяки розширенню бази оподаткування, скороченню тіньового сектору та підвищенню рівня добровільного дотримання податкового законодавства. Детінізація є інструментом збільшення доходів держбюджету без тиску на відповідальний бізнес.

«Детінізація економіки є один із ключових пріоритетів Уряду, складовою фінансової стійкості держави та лежить в основі співпраці з міжнародними партнерами України. Досягти відчутного результату можливо лише за умови системної взаємодії всіх залучених до цього процесу державних органів. Важливо перейти від фрагментованих зусиль до скоординованої співпраці та взаємодії. Наше спільне завдання - створити рівні та прозорі правила для бізнесу та мінімізувати можливості для функціонування схем. Це запит відповідального бізнесу і ми його враховуємо», — зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Під час робочої зустрічі було заслухано інформацію про стан виконання доручень, визначених протоколом першого засідання МРГ. Зокрема, учасники обговорили:

  • результати опрацювання заходів із протидії схемам ухилення від оподаткування та штучного дроблення бізнесу;
  • пропозиції щодо детінізації ринку праці;
  • стан підготовки до впровадження Електронної системи контролю за обігом підакцизних товарів;
  • заходи з протидії незаконному обігу підакцизної продукції та посилення міжвідомчої взаємодії у цій сфері;
  • підготовку законодавчих та організаційних рішень, спрямованих на детінізацію економіки та підвищення ефективності державного контролю.

За результатами було узгоджено подальші кроки: шляхи протидії штучному дробленню, удосконалення виявлення незаконних практик ухилення від сплати податків та поглиблення взаємодії між органами влади, залученими до детінізації.

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бізнес Мінфін

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