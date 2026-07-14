Українцям пояснили, хто може подати скаргу, куди звертатися та які права має заявник.

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Дніпровське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України пояснило, як подати скаргу на рішення державного органу чи посадової особи.

Хто може подати скаргу

Скарга — це звернення з вимогою про поновлення порушених прав і захист законних інтересів громадянина, якщо вони були порушені діями (бездіяльністю) або рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян чи посадових осіб. Таке право гарантує Закон України «Про звернення громадян».

Подати скаргу можна особисто або через уповноважену особу. В інтересах неповнолітніх і недієздатних осіб звертаються їхні законні представники.

Куди подавати скаргу

Закон забороняє направляти скаргу на розгляд до органу чи посадової особи, рішення або дії яких оскаржуються.

Як правило, скаргу подають до органу або посадової особи вищого рівня. При цьому громадянин має право звернутися до суду відповідно до чинного законодавства. Якщо органу вищого рівня немає або заявник не погоджується з рішенням за результатами розгляду скарги, спір може бути вирішений безпосередньо в судовому порядку.

Які права має заявник

Під час розгляду скарги громадянин має право:

особисто викласти свої аргументи та брати участь у перевірці;

ознайомлюватися з матеріалами перевірки;

подавати додаткові матеріали або просити орган витребувати їх;

бути присутнім під час розгляду скарги;

користуватися правовою допомогою адвоката або іншого уповноваженого представника;

отримати письмову відповідь про результати розгляду;

вимагати дотримання таємниці розгляду;

вимагати відшкодування збитків у разі порушення встановленого порядку розгляду звернення.

Особливості подання скарги

Стаття 16 Закону України «Про звернення громадян» встановлює для окремих категорій громадян особливий порядок розгляду скарг. Такі звернення особисто розглядають перші керівники відповідних державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

За належним чином оформленим уповноваженням скаргу в інтересах громадянина може подати інша особа, трудовий колектив або організація, що здійснює правозахисну діяльність.

До скарги додаються наявні рішення або їх копії, прийняті за результатами попереднього розгляду звернень, а також інші документи, необхідні для її розгляду. Після завершення розгляду вони повертаються заявнику.

Особливості розгляду скарг на реєстраційні дії, відмову в державній реєстрації або бездіяльність державного реєстратора визначаються Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань».

Строки подання

Скаргу на рішення можна подати до органу або посадової особи вищого рівня протягом одного року з дня його прийняття, але не пізніше одного місяця з дня ознайомлення з цим рішенням.

Дотримання цих строків має важливе значення, адже скарги, подані з їх порушенням, не розглядаються.

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