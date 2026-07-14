Ворог уночі атакував Київ балістикою: у кількох районах міста спалахнули пожежі

У Голосіївському районі столиці внаслідок влучання горіло складське приміщення.

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У ніч на 14 липня РФ завдали ударів по Києву балістичними ракетами, у Дарницькому та Голосіївському районах столиці гасили пожежі. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«У Голосіївському районі за двома адресами влучання в складські приміщення. Пожежі. На Дарниці падіння уламків на відкриту територію. Палають автівки. Також у Дарницькому районі виявили вирву біля будівлі школи. В закладі вибиті вікна. Руйнувань немає», - заявив Кличко.

Згодом у ДСНС повідомили, що у Голосіївському районі внаслідок влучання горіло складське приміщення. У Дарницькому районі на відкритій місцевості горіли автомобілі. Пожежі ліквідовані.

«На іншій локації виявлено вирву, пошкоджені скління вікон головного корпусу, а також в допоміжній будівлі на території школи-інтернату. Ще за двома адресами зафіксовані падіння уламків у дворі житлового будинку та на приватний будинок. Без пожеж», - заявили рятувальники.

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