Спадщина на окупованій території: як не втратити майно та встигнути оформити права

Куди звертатися спадкоємцям, які строки діють та як оформити права на майно, що залишилося на ТОТ.

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Попри тимчасову окупацію частини території України, спадкоємці не втрачають права на спадщину. Законодавство передбачає спеціальний механізм, який дозволяє оформити спадкові права навіть у випадках, коли майно або останнє місце проживання померлого знаходяться на тимчасово окупованій території чи в районі активних бойових дій. Для цього не потрібно їхати на ТОТ — усі необхідні юридичні процедури можна пройти на підконтрольній Україні території. Водночас існують особливі правила щодо відкриття спадкової справи, строків прийняття спадщини, підтвердження факту смерті та оформлення документів, які важливо врахувати спадкоємцям.

Де можна відкрити спадкову справу, якщо майно знаходиться на ТОТ

Загалом місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця. Такий принцип закріплений у Цивільному кодексі України, нагадують в Сумському міжрегіональному управлінні Мін’юсту.

Однак через воєнні дії законодавство було адаптоване до сучасних умов. Якщо останнє місце проживання померлого знаходилося на тимчасово окупованій території або в районі активних бойових дій, спадкоємець може звернутися до будь-якого державного чи приватного нотаріуса на підконтрольній Україні території.

Так само діяти можна і тоді, коли спадкова справа була відкрита на ТОТ, але її неможливо продовжити через втрату або недоступність документів. У такому випадку будь-який державний або приватний нотаріус після отримання відповідної заяви може прийняти спадкову справу до свого провадження.

Перед цим фахівці перевіряють статус населеного пункту за Переліком територій, на яких ведуться або велися бойові дії чи які є тимчасово окупованими РФ. Якщо населений пункт внесений до цього Переліку як територія активних бойових дій або тимчасово окупована територія, заява спадкоємця підлягає задоволенню за умови наявності всіх необхідних документів.

Які строки для прийняття спадщини діють під час воєнного стану

Право на спадкування виникає у день відкриття спадщини.

З цього моменту спадкоємці мають шість місяців, щоб подати заяву про прийняття спадщини або відмову від неї.

Якщо право на спадкування виникає через неприйняття спадщини або відмову від неї іншими спадкоємцями, для подання заяви встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з моменту неприйняття спадщини або відмови інших спадкоємців.

Водночас пропуск установлених законом строків не означає автоматичної втрати права на спадщину. Якщо строк пропущено з поважних причин, його можна поновити:

за рішенням суду;

за письмовою згодою інших спадкоємців.

Під час розгляду справи суд оцінює, чи були причини пропуску строку об'єктивними, непереборними та такими, що створювали істотні труднощі для своєчасного прийняття спадщини.

Крім того, на період воєнного стану та ще протягом двох років після його припинення або скасування діють спеціальні правила обчислення строків.

Якщо державна реєстрація смерті спадкодавця відбулася пізніше ніж через один місяць після його смерті або оголошення померлим, шестимісячний строк починає обчислюватися саме з дати державної реєстрації смерті.

Такі правила застосовуються як до спадщини, що відкрилася після запровадження воєнного стану, так і до спадкових справ, відкритих до його введення, якщо на той момент строк для прийняття спадщини ще не сплив і жодному зі спадкоємців не було видано свідоцтво про право на спадщину.

Як оформити спадщину, якщо людина померла на тимчасово окупованій території

Однією з найпоширеніших ситуацій є смерть спадкодавця на тимчасово окупованій території.

У Мін'юсті наголошують, що документи, видані окупаційними адміністраціями, самі по собі не мають юридичної сили в Україні. Тому для оформлення спадщини необхідно отримати українське свідоцтво про смерть.

Якщо зареєструвати смерть у звичайному порядку неможливо, факт смерті встановлюється судом відповідно до Цивільного процесуального кодексу України.

Після набрання рішенням суду законної сили орган державної реєстрації актів цивільного стану проводить державну реєстрацію смерті та видає свідоцтво про смерть українського зразка. Лише після цього нотаріус може відкрити та оформлювати спадкову справу.

Що перевіряє нотаріус перед відкриттям спадкової справи

Перед відкриттям спадкової справи нотаріус встановлює:

факт смерті спадкодавця;

час і місце відкриття спадщини;

статус території, де відкрилася спадщина;

коло спадкоємців;

наявність заповіту;

склад спадкового майна та місце його знаходження;

необхідність вжиття заходів щодо охорони спадкового майна.

Що робити, якщо документи на нерухомість або землю втрачені

Через війну багато власників втратили документи, що підтверджують право власності на майно.

Якщо право власності на земельну ділянку чи нерухомість було зареєстроване без видачі відповідного документа або документ втрачено, пошкоджено чи зіпсовано, нотаріус може оформити спадкову справу на підставі інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, отриманої шляхом безпосереднього доступу до реєстру.

Якщо ж необхідних відомостей або документів немає, спадкоємцю доведеться звернутися до суду з позовом про визнання права власності у порядку спадкування.

Таким чином, навіть якщо спадкове майно залишилося на тимчасово окупованій території, окупація не позбавляє громадян права на спадщину. Українське законодавство передбачає спеціальні механізми для оформлення спадкових прав, а державні та приватні нотаріуси на підконтрольній території продовжують здійснювати такі процедури відповідно до вимог чинного законодавства.

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