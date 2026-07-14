Наследство на оккупированной территории: как не потерять имущество и успеть оформить права

Куда обращаться наследникам, какие сроки действуют и как оформить права на имущество, оставшееся на ВОТ.

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Несмотря на временную оккупацию части территории Украины, наследники не теряют права на наследство. Законодательство предусматривает специальный механизм, который позволяет оформить наследственные права даже в случаях, когда имущество или последнее место жительства умершего находятся на временно оккупированной территории либо в районе активных боевых действий. Для этого не нужно ехать на ВОТ — все необходимые юридические процедуры можно пройти на подконтрольной Украине территории. Вместе с тем существуют особые правила открытия наследственного дела, сроков принятия наследства, подтверждения факта смерти и оформления документов, которые важно учитывать наследникам.

Где можно открыть наследственное дело, если имущество находится на ВОТ

В целом местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. Такой принцип закреплен в Гражданском кодексе Украины, напоминают в Сумском межрегиональном управлении Минюста.

Однако из-за военных действий законодательство было адаптировано к современным условиям. Если последнее место жительства умершего находилось на временно оккупированной территории либо в районе активных боевых действий, наследник может обратиться к любому государственному или частному нотариусу на подконтрольной Украине территории.

Так же можно действовать и в том случае, если наследственное дело было открыто на ВОТ, но его невозможно продолжить из-за утраты или недоступности документов. В таком случае любой государственный или частный нотариус после получения соответствующего заявления может принять наследственное дело в свое производство.

Перед этим специалисты проверяют статус населенного пункта по Перечню территорий, на которых ведутся или велись боевые действия либо которые являются временно оккупированными РФ. Если населенный пункт внесен в этот Перечень как территория активных боевых действий или временно оккупированная территория, заявление наследника подлежит удовлетворению при условии наличия всех необходимых документов.

Какие сроки для принятия наследства действуют во время военного положения

Право на наследование возникает в день открытия наследства.

С этого момента наследники имеют шесть месяцев, чтобы подать заявление о принятии наследства либо об отказе от него.

Если право на наследование возникает вследствие непринятия наследства либо отказа от него другими наследниками, для подачи заявления устанавливается трехмесячный срок, который исчисляется с момента непринятия наследства либо отказа других наследников.

Вместе с тем пропуск установленных законом сроков не означает автоматической утраты права на наследство. Если срок пропущен по уважительным причинам, его можно восстановить:

по решению суда;

по письменному согласию других наследников.

При рассмотрении дела суд оценивает, были ли причины пропуска срока объективными, непреодолимыми и создавали ли они существенные трудности для своевременного принятия наследства.

Кроме того, в период действия военного положения и еще в течение двух лет после его прекращения или отмены действуют специальные правила исчисления сроков.

Если государственная регистрация смерти наследодателя состоялась позднее чем через один месяц после его смерти либо объявления умершим, шестимесячный срок начинает исчисляться именно с даты государственной регистрации смерти.

Такие правила применяются как к наследству, которое открылось после введения военного положения, так и к наследственным делам, открытым до его введения, если на тот момент срок для принятия наследства еще не истек и ни одному из наследников еще не было выдано свидетельство о праве на наследство.

Как оформить наследство, если человек умер на временно оккупированной территории

Одной из самых распространенных ситуаций является смерть наследодателя на временно оккупированной территории.

В Минюсте подчеркивают, что документы, выданные оккупационными администрациями, сами по себе не имеют юридической силы в Украине. Поэтому для оформления наследства необходимо получить украинское свидетельство о смерти.

Если зарегистрировать смерть в обычном порядке невозможно, факт смерти устанавливается судом в соответствии с положениями Гражданского процессуального кодекса Украины.

После вступления решения суда в законную силу орган государственной регистрации актов гражданского состояния проводит государственную регистрацию смерти и выдает свидетельство о смерти украинского образца. Только после этого нотариус может открыть и оформлять наследственное дело.

Что проверяет нотариус перед открытием наследственного дела

Перед открытием наследственного дела нотариус устанавливает:

факт смерти наследодателя;

время и место открытия наследства;

статус территории, где открылось наследство;

круг наследников;

наличие завещания;

состав наследственного имущества и место его нахождения;

необходимость принятия мер по охране наследственного имущества.

Что делать, если документы на недвижимость или землю утрачены

Из-за войны многие владельцы утратили документы, подтверждающие право собственности на имущество.

Если право собственности на земельный участок либо объект недвижимости было зарегистрировано без выдачи соответствующего документа либо документ утрачен, поврежден или испорчен, нотариус может оформить наследственное дело на основании информации из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, полученной путем непосредственного доступа к реестру.

Если же необходимых сведений либо документов нет, наследнику придется обратиться в суд с иском о признании права собственности в порядке наследования.

Таким образом, даже если наследственное имущество осталось на временно оккупированной территории, оккупация не лишает граждан права на наследство. Украинское законодательство предусматривает специальные механизмы для оформления наследственных прав, а государственные и частные нотариусы на подконтрольной территории продолжают осуществлять такие процедуры в соответствии с требованиями действующего законодательства.

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