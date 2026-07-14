В Киеве 24-летний мужчина и его сообщница пытали девушку и заставляли ее работать в секс-индустрии

Девушку заставляли стоять на гречке и погружаться в ледяную воду, а за неповиновение — избивали.

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В Киеве к 6 годам лишения свободы приговорили мужчину и женщину, которые побоями и угрозами заставляли девушку предоставлять секс-услуги.

Как сообщили в Киевской городской прокуратуре, суд признал мужчину и женщину виновными в сутенерстве, торговле людьми и пытках.

Прокурор в суде доказал, что в 2024 году обвиняемые — мужчина и женщина, которым на тот момент было 24 и 23 года, пригласили в гости свою знакомую из Полтавской области. Над 21-летней девушкой установили полный контроль, заставляя в арендованной квартире предоставлять мужчинам интимные услуги. При этом все деньги забирали себе.

В прокуратуре отметили, что за неповиновение девушку избивали, заставляли часами стоять коленями на гречке, а зимой — погружаться в ледяную воду Днепра, требуя фото- и видеоотчеты для ее унижения.

Решение суда

Суд признал мужчину и женщину виновными в сутенерстве, торговле людьми и пытках. Каждому обвиняемому назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В то же время в прокуратуре отметили, что обжалуют этот приговор как слишком мягкий.

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