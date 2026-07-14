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У Києві 24-річний чоловік та його співучасниця катували дівчину і змушували її працювати у секс-індустрії

07:22, 14 липня 2026
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Дівчину змушували стояти на гречці та занурюватися у крижану воду, а за непокору – били.
У Києві 24-річний чоловік та його співучасниця катували дівчину і змушували її працювати у секс-індустрії
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У Києві до 6 років позбавлення волі засудили чоловіка та жінку, які побоями та погрозами змушували дівчину надавати секс-послуги.

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Як повідомили у Київській міській прокуратурі, суд визнав винними чоловіка та жінку у сутенерстві, торгівлі людьми та катуванні.

Прокурор у суді довів, що у 2024 році обвинувачені – чоловік та жінка, яким на той момент було 24 та 23 роки, запросили в гості свою знайому з Полтавщини. Над 21-річною дівчиною встановили повний контроль, змушуючи в орендованій квартирі  надавати чоловікам інтимні послуги. При цьому всі гроші забирали собі.

У прокуратурі зазначили, що за непокору дівчину били, змушували годинами стояти колінами на гречці, а взимку – занурюватися у крижану воду Дніпра, вимагаючи фото- та відеозвітів для її приниження. 

Рішення суду

Суд визнав чоловіка і жінку винними у сутенерстві, торгівлі людьми та катуванні. Кожному обвинуваченому призначено покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Водночас у прокуратурі зазначили, що оскаржать цей вирок як занадто м’який.

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суд прокуратура Київ

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