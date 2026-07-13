ВРП ще на два місяці відсторонила трьох суддів Великої Палати ВС у справі про хабарництво: Григор’єву, Єленіну та Желєзного

ВРП ухвалила рішення щодо трьох суддів Верховного Суду, які є фігурантами кримінального провадження НАБУ і САП.

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Вища рада правосуддя розглянула питання про продовження строку тимчасового відсторонення від здійснення правосуддя трьох суддів Великої Палати Верховного Суду. Йдеться про суддів Ірину Григор’єву, Жанну Єленіну та Ігоря Желєзного, які перебувають під кримінальним переслідуванням за ч. 4 ст. 368 КК України (отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі).

Нагадаємо, що Національним антикорупційним бюро України під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, виділеному з іншого кримінального провадження, яке стосується корупційних схем у судовій системі за участі інших посадових осіб.

Відповідно до матеріалів клопотання сторони обвинувачення, судді ВП Верховного Суду Ірина Григор’єва, Жанна Єленіна та Ігор Желєзний нібито отримали неправомірну вигоду в особливо великому розмірі за ухвалення рішення у справі, пов’язаній із корпоративним спором.

Заступником Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександром Клименком подано до ВРП клопотання про продовження строку тимчасового відсторонення суддів Верховного Суду від здійснення правосуддя у зв’язку з їх притягненням до кримінальної відповідальності.

Під час засідання Вища рада правосуддя задовольнила заяву члена ВРП Максима Сав’юка про самовідвід від розгляду питань про продовження строку тимчасового відсторонення усіх трьох суддів Верховного Суду від здійснення правосуддя .



Розгляд питання щодо продовження строку тимчасового відсторонення від здійснення правосуддя Ірини Григор’євої

Представником судді було заявлено відвід членам ВРП Роману Маселку та Олегу Кандзюбі. Обидві заяви Вища рада правосуддя не задовольнила.

У ході засідання доповідач повідомив, що клопотання про продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя подано з дотриманням вимог законодавства. Прокурор Андрій Кузь підтримав клопотання, наголосивши, що ризики, які стали підставою для попереднього відсторонення (вплив на свідків та інших учасників провадження, зокрема Єленіну, Желєзного, Князєва, а також можливість формування судової практики у кримінальних справах у сфері службової діяльності), продовжують існувати. Він зазначив, що досудове розслідування продовжено до 19 листопада 2026 року, проводяться додаткові слідчі дії.

Представник судді у письмових поясненнях заперечив проти продовження відсторонення, вказавши на відсутність нових обставин та недостатню мотивованість клопотання.

Після обговорення ВРП задовольнила клопотання про продовження строку тимчасового відсторонення від здійснення правосуддя судді Ірини Григор’євої до 13 вересня 2026 року.

Розгляд питання щодо продовження строку тимчасового відсторонення від здійснення правосуддя Жанни Єленіної

Під час засідання представник сторони обвинувачення зазначив, що обставини, які стали підставою для попереднього відсторонення, продовжують існувати. Зокрема, зберігається ризик впливу судді на свідків (Григор’єву, Желєзного, Прокопенка, Князєва та інших) з метою зміни показань або вироблення спільної позиції щодо протидії слідству. Також прокурор звернув увагу на те, що Жанна Єленіна працює у Касаційному кримінальному суді Верховного Суду та може використовувати свій досвід і зв’язки для формування судової практики, вигідної для себе у цьому провадженні (зокрема, щодо використання матеріалів НСРД та легалізації доказів).

Прокурор підкреслив, що сторона обвинувачення не мала можливості завершити досудове розслідування у двомісячний строк через необхідність проведення великого обсягу слідчих дій (додаткові допити, зняття грифів секретності, відшукання частини неправомірної вигоди тощо).

Досудове розслідування у кримінальному проваджені продовжено до 19 листопада 2026 року.

Адвокат судді заперечив проти продовження строку тимчасового відсторонення від здійснення правосуддя. Він наголосив на активній процесуальній позиції Жанни Єленіної, яка сприяє слідству (заявляє клопотання, ініціює слідчі дії, надає нові відомості), та на тому, що ризики вже нейтралізовані запобіжним заходом у вигляді застави з процесуальними обов’язками. Адвокат вважав клопотання недостатньо мотивованим для продовження заходу.

За результатами розгляду зазначеного питання ВРП задовольнила клопотання про продовження строку тимчасового відсторонення судді Жанни Єленіної від здійснення правосуддя ще на два місяці, тобто до 13 вересня 2026 року.

Розгляд питання щодо продовження строку тимчасового відсторонення від здійснення правосуддя Ігоря Желєзного

Прокурор підтримав клопотання керівника САП, наголосивши, що ризики, які стали підставою для попереднього відсторонення, продовжують існувати. Зокрема, підозрюваний Ігор Желєзний, за версією обвинувачення, може впливати на свідків з метою вироблення спільної позиції щодо протидії слідству. Прокурор також зазначив, що, незважаючи на роботу в адміністративній юрисдикції, суддя має широке коло знайомств серед суддів і може використовувати їх для формування судової практики, вигідної для себе (зокрема, щодо використання матеріалів НСРД та легалізації доказів). Крім того, прокурор, наголосив про продовження строків досудового розслідування до 19 листопада 2026 року через необхідність проведення додаткових слідчих дій, зокрема перевірки версій підозрюваних щодо походження коштів.

Представник судді заперечив проти продовження відсторонення. Він наголосив, що здійснення правосуддя в адміністративній юрисдикції не створює реального ризику перешкоджання кримінальному провадженню. Адвокат звернув увагу на те, що ключові докази (показання Ігоря Желєзного, протокол обшуку, протокол НСРД) потребують додаткової перевірки, зокрема вилучення відеозаписів з камер ресторану, де нібито відбувалася передача коштів. Він також підкреслив добросовісну процесуальну поведінку судді, який одразу після обшуку надав детальні пояснення та не перешкоджав слідству.

Після обговорення ВРП задовольнила клопотання про продовження строку тимчасового відсторонення судді Ігоря Желєзного ще на два місяці.

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