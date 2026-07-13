Як зв'язатися з Подільським районним судом Києва: актуальні контакти
Громадяни та учасники судових процесів можуть скористатися актуальним телефонним довідником Подільського районного суду міста Києва, який містить контакти структурних підрозділів суду. Це дає змогу швидко знайти потрібний номер телефону та звернутися до відповідної служби.
У довіднику вказані телефони приймалень голови та заступника голови суду, керівництва апарату, загальної, адміністративної, цивільної та кримінальної канцелярій, відділу кадрової роботи, відділу судової статистики та відеоконференцзв'язку, архіву, а також електронна адреса суду.
Телефонний довідник
Приймальня голови суду
(044) 294-72-30
3 поверх, каб. 305
Приймальня заступника голови суду
(044) 294-72-43
2 поверх, каб. 201
Керівник та заступник керівника апарату суду
(044) 294-72-32
2 поверх, каб. 218
Відділ кадрової роботи
(044) 294-72-37
3 поверх, каб. 304
Загальна канцелярія
(044) 294-72-36
2 поверх, каб. 216
Адміністративна канцелярія
(044) 294-72-35
2 поверх, каб. 215
Цивільна канцелярія
(044) 294-72-33
2 поверх, каб. 213
Кримінальна канцелярія
(044) 294-72-34
2 поверх, каб. 214
Відділ судової статистики та відеоконференцзв'язку
(044) 294-72-38
4 поверх, каб. 403
Завідувач архіву
(044) 294-72-39
4 поверх, каб. 401
Електронна адреса суду: [email protected]
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