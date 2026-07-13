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Як зв'язатися з Подільським районним судом Києва: актуальні контакти

17:17, 13 липня 2026
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Усі актуальні контакти структурних підрозділів Подільського районного суду Києва.
Як зв'язатися з Подільським районним судом Києва: актуальні контакти
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Громадяни та учасники судових процесів можуть скористатися актуальним телефонним довідником Подільського районного суду міста Києва, який містить контакти структурних підрозділів суду. Це дає змогу швидко знайти потрібний номер телефону та звернутися до відповідної служби.

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У довіднику вказані телефони приймалень голови та заступника голови суду, керівництва апарату, загальної, адміністративної, цивільної та кримінальної канцелярій, відділу кадрової роботи, відділу судової статистики та відеоконференцзв'язку, архіву, а також електронна адреса суду.

Телефонний довідник

Приймальня голови суду

(044) 294-72-30

3 поверх, каб. 305

Приймальня заступника голови суду

(044) 294-72-43

2 поверх, каб. 201

Керівник та заступник керівника апарату суду

(044) 294-72-32

2 поверх, каб. 218

Відділ кадрової роботи

(044) 294-72-37

3 поверх, каб. 304

Загальна канцелярія

(044) 294-72-36

2 поверх, каб. 216

Адміністративна канцелярія

 (044) 294-72-35

2 поверх, каб. 215

Цивільна канцелярія

(044) 294-72-33

2 поверх, каб. 213

Кримінальна канцелярія

(044) 294-72-34

2 поверх, каб. 214

Відділ судової статистики та відеоконференцзв'язку

(044) 294-72-38

4 поверх, каб. 403

Завідувач архіву

(044) 294-72-39

4 поверх, каб. 401

Електронна адреса суду:  [email protected]

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суд суддя Київ Подільський район Подільський райсуд Києва

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