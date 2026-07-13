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Як зв'язатися із Шевченківським районним судом Києва — телефонний довідник

15:59, 13 липня 2026
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Актуальний телефонний довідник Шевченківського райсуду Києва: контакти суддів і підрозділів.
Як зв'язатися із Шевченківським районним судом Києва — телефонний довідник
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Шевченківський районний суд міста Києва оприлюднив актуальний телефонний довідник, який містить контакти суддів та структурних підрозділів установи. У суді зазначають, що це має спростити комунікацію громадян із працівниками суду та допомогти швидко знайти необхідний контакт.

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У довіднику вказані телефонні номери суддів, а також контакти апарату суду, зокрема заступника керівника апарату, помічника голови суду, відділу статистики, головного спеціаліста зі зв'язків із засобами масової інформації, загальної, цивільної, кримінальної та адміністративної канцелярій, відділу кадрів, архіву суду й судових розпорядників.

Телефонний довідник суду

Судді:

  • Аббасова Наталія Володимирівна —  298-58-81
  • Анохін Андрій Миколайович —  298-59-22
  • Бугіль Володимир В'ячеславович —  298-58-83
  • Волошин Василь Олександрович —  298-58-99
  • Глянь Олексій Сергійович —  298-59-19
  • Кваша Антоніна Валеріївна —  298-58-86
  • Ковтуненко Вадим Олексійович —  298-59-07
  • Кондратенко Олена Олександрівна —  298-59-01
  • Левицька Тетяна Володимирівна —  298-58-87
  • Литвин Оксана Анатоліївна —  298-58-84
  • Маліновська Валентина Миколаївна — каб. 708
  • Матвєєва Юлія Олександрівна —  298-59-20
  • Мєлєшак Олена Вікторівна —  298-58-88
  • Міхєєва Інна Миколаївна —  298-58-96
  • Овсеп'ян Тетяна Володимирівна —  298-58-89
  • Осаулов Андрій Анатолійович —  298-59-04
  • Пономаренко Наталія Василівна —  298-59-05
  • Притула Наталія Григорівна —  298-59-06
  • Романишена Інна Павлівна —  298-59-08
  • Савицький Олег Антонович —  298-59-10
  • Савчук Юлія Никодимівна —  298-59-02
  • Сіромашенко Наталія Володимирівна —  298-59-11
  • Слободянюк Павло Леонідович —  298-58-92
  • Фролова Ірина Вікторівна —  298-59-12
  • Хардіна Оксана Петрівна —  298-58-93
  • Циктіч Віталій Михайлович —  298-58-94
  • Чайка Олена Сергіївна —  298-58-95

Апарат суду

Заступник керівника апарату —  298-58-67, 298-58-68

Помічник голови суду / режимно-секретний орган — Воєвода Ірина Анатоліївна  298-58-69

Відділ статистики  - 298-58-76

Головний спеціаліст зі ЗМІ - 298-59-15

Загальна канцелярія -  298-58-70

Цивільна канцелярія - 298-58-71 (начальник), 298-58-72

Кримінальна канцелярія - 298-59-14 (начальник), 298-58-73

Адміністративна канцелярія - 298-58-74

Відділ кадрів - 298-58-75

Архів суду - 298-58-77

Судові розпорядники -  298-58-78

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суд суддя Київ Шевченківський райсуд

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