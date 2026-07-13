Как связаться с Шевченковским районным судом Киева — телефонный справочник

Актуальный телефонный справочник Шевченковского райсуда Киева: контакты судей и подразделений.

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Шевченковский районный суд города Киева обнародовал актуальный телефонный справочник, который содержит контакты судей и структурных подразделений учреждения. В суде отмечают, что это должно упростить коммуникацию граждан с работниками суда и помочь быстро найти необходимый контакт.

В справочнике указаны телефонные номера судей, а также контакты аппарата суда, в частности заместителя руководителя аппарата, помощника председателя суда, отдела статистики, главного специалиста по связям со средствами массовой информации, общей, гражданской, уголовной и административной канцелярий, отдела кадров, архива суда и судебных распорядителей.

Телефонный справочник суда

Судьи:

Аббасова Наталия Владимировна — 298-58-81

Анохин Андрей Николаевич — 298-59-22

Бугиль Владимир Вячеславович — 298-58-83

Волошин Василий Александрович — 298-58-99

Глянь Алексей Сергеевич — 298-59-19

Кваша Антонина Валериевна — 298-58-86

Ковтуненко Вадим Алексеевич — 298-59-07

Кондратенко Елена Александровна — 298-59-01

Левицкая Татьяна Владимировна — 298-58-87

Литвин Оксана Анатольевна — 298-58-84

Малиновская Валентина Николаевна — каб. 708

Матвеева Юлия Александровна — 298-59-20

Мелешак Елена Викторовна — 298-58-88

Михеева Инна Николаевна — 298-58-96

Овсепьян Татьяна Владимировна — 298-58-89

Осаулов Андрей Анатольевич — 298-59-04

Пономаренко Наталия Васильевна — 298-59-05

Притула Наталия Григорьевна — 298-59-06

Романишена Инна Павловна — 298-59-08

Савицкий Олег Антонович — 298-59-10

Савчук Юлия Никодимовна — 298-59-02

Сиромашенко Наталия Владимировна — 298-59-11

Слободянюк Павел Леонидович — 298-58-92

Фролова Ирина Викторовна — 298-59-12

Хардина Оксана Петровна — 298-58-93

Циктич Виталий Михайлович — 298-58-94

Чайка Елена Сергеевна — 298-58-95

Аппарат суда:

Заместитель руководителя аппарата — 298-58-67, 298-58-68

Помощник председателя суда / режимно-секретный орган — Воевода Ирина Анатольевна — 298-58-69

Отдел статистики — 298-58-76

Главный специалист по СМИ — 298-59-15

Общая канцелярия — 298-58-70

Гражданская канцелярия — 298-58-71 (начальник), 298-58-72

Уголовная канцелярия — 298-59-14 (начальник), 298-58-73

Административная канцелярия — 298-58-74

Отдел кадров — 298-58-75

Архив суда — 298-58-77

Судебные распорядители — 298-58-78

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