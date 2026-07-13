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Как связаться с Шевченковским районным судом Киева — телефонный справочник

15:59, 13 июля 2026
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Актуальный телефонный справочник Шевченковского райсуда Киева: контакты судей и подразделений.
Как связаться с Шевченковским районным судом Киева — телефонный справочник
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Шевченковский районный суд города Киева обнародовал актуальный телефонный справочник, который содержит контакты судей и структурных подразделений учреждения. В суде отмечают, что это должно упростить коммуникацию граждан с работниками суда и помочь быстро найти необходимый контакт.

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В справочнике указаны телефонные номера судей, а также контакты аппарата суда, в частности заместителя руководителя аппарата, помощника председателя суда, отдела статистики, главного специалиста по связям со средствами массовой информации, общей, гражданской, уголовной и административной канцелярий, отдела кадров, архива суда и судебных распорядителей.

Телефонный справочник суда

Судьи:

  • Аббасова Наталия Владимировна — 298-58-81
  • Анохин Андрей Николаевич — 298-59-22
  • Бугиль Владимир Вячеславович — 298-58-83
  • Волошин Василий Александрович — 298-58-99
  • Глянь Алексей Сергеевич — 298-59-19
  • Кваша Антонина Валериевна — 298-58-86
  • Ковтуненко Вадим Алексеевич — 298-59-07
  • Кондратенко Елена Александровна — 298-59-01
  • Левицкая Татьяна Владимировна — 298-58-87
  • Литвин Оксана Анатольевна — 298-58-84
  • Малиновская Валентина Николаевна — каб. 708
  • Матвеева Юлия Александровна — 298-59-20
  • Мелешак Елена Викторовна — 298-58-88
  • Михеева Инна Николаевна — 298-58-96
  • Овсепьян Татьяна Владимировна — 298-58-89
  • Осаулов Андрей Анатольевич — 298-59-04
  • Пономаренко Наталия Васильевна — 298-59-05
  • Притула Наталия Григорьевна — 298-59-06
  • Романишена Инна Павловна — 298-59-08
  • Савицкий Олег Антонович — 298-59-10
  • Савчук Юлия Никодимовна — 298-59-02
  • Сиромашенко Наталия Владимировна — 298-59-11
  • Слободянюк Павел Леонидович — 298-58-92
  • Фролова Ирина Викторовна — 298-59-12
  • Хардина Оксана Петровна — 298-58-93
  • Циктич Виталий Михайлович — 298-58-94
  • Чайка Елена Сергеевна — 298-58-95

Аппарат суда:

Заместитель руководителя аппарата — 298-58-67, 298-58-68

Помощник председателя суда / режимно-секретный орган — Воевода Ирина Анатольевна — 298-58-69

Отдел статистики — 298-58-76

Главный специалист по СМИ — 298-59-15

Общая канцелярия — 298-58-70

Гражданская канцелярия — 298-58-71 (начальник), 298-58-72

Уголовная канцелярия — 298-59-14 (начальник), 298-58-73

Административная канцелярия — 298-58-74

Отдел кадров — 298-58-75

Архив суда — 298-58-77

Судебные распорядители — 298-58-78

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суд судья Киев Шевченковский райсуд

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