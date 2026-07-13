Как связаться с Шевченковским районным судом Киева — телефонный справочник
Шевченковский районный суд города Киева обнародовал актуальный телефонный справочник, который содержит контакты судей и структурных подразделений учреждения. В суде отмечают, что это должно упростить коммуникацию граждан с работниками суда и помочь быстро найти необходимый контакт.
В справочнике указаны телефонные номера судей, а также контакты аппарата суда, в частности заместителя руководителя аппарата, помощника председателя суда, отдела статистики, главного специалиста по связям со средствами массовой информации, общей, гражданской, уголовной и административной канцелярий, отдела кадров, архива суда и судебных распорядителей.
Телефонный справочник суда
Судьи:
- Аббасова Наталия Владимировна — 298-58-81
- Анохин Андрей Николаевич — 298-59-22
- Бугиль Владимир Вячеславович — 298-58-83
- Волошин Василий Александрович — 298-58-99
- Глянь Алексей Сергеевич — 298-59-19
- Кваша Антонина Валериевна — 298-58-86
- Ковтуненко Вадим Алексеевич — 298-59-07
- Кондратенко Елена Александровна — 298-59-01
- Левицкая Татьяна Владимировна — 298-58-87
- Литвин Оксана Анатольевна — 298-58-84
- Малиновская Валентина Николаевна — каб. 708
- Матвеева Юлия Александровна — 298-59-20
- Мелешак Елена Викторовна — 298-58-88
- Михеева Инна Николаевна — 298-58-96
- Овсепьян Татьяна Владимировна — 298-58-89
- Осаулов Андрей Анатольевич — 298-59-04
- Пономаренко Наталия Васильевна — 298-59-05
- Притула Наталия Григорьевна — 298-59-06
- Романишена Инна Павловна — 298-59-08
- Савицкий Олег Антонович — 298-59-10
- Савчук Юлия Никодимовна — 298-59-02
- Сиромашенко Наталия Владимировна — 298-59-11
- Слободянюк Павел Леонидович — 298-58-92
- Фролова Ирина Викторовна — 298-59-12
- Хардина Оксана Петровна — 298-58-93
- Циктич Виталий Михайлович — 298-58-94
- Чайка Елена Сергеевна — 298-58-95
Аппарат суда:
Заместитель руководителя аппарата — 298-58-67, 298-58-68
Помощник председателя суда / режимно-секретный орган — Воевода Ирина Анатольевна — 298-58-69
Отдел статистики — 298-58-76
Главный специалист по СМИ — 298-59-15
Общая канцелярия — 298-58-70
Гражданская канцелярия — 298-58-71 (начальник), 298-58-72
Уголовная канцелярия — 298-59-14 (начальник), 298-58-73
Административная канцелярия — 298-58-74
Отдел кадров — 298-58-75
Архив суда — 298-58-77
Судебные распорядители — 298-58-78
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